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王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

吠雪（八）

胡剛剛

一次上完體育課，我們從操場直接去食堂，她說飯卡落在桌斗裡，要回教室拿。我問要不要我陪，她沒吭氣，拔腿就跑，我只好先去吃飯。結果她向周圍同學控訴我到聲淚俱下，說不陪就罷了，等都不願意等，這算什麼朋友？

我莫名委屈，解釋和道歉的無效，讓我意識到自己對友誼的無謀──不懂猜心思，也不懂鬥心思，所以不懂花心思。

「剛剛！」突然，戴倫轉向我，「為什麼不管我問你什麼，你都只說yes或者no？你知道只說yes和no，是很無禮的表現嗎？」

我近距離打量著他高原紅的臉頰上均勻分布的油光，大聲說道：「Yes！」

那天臨睡前，除了互道晚安，一反常態的，冷飛白和我無話可說，確切地說，是我和冷飛白無話可說。然後，我失眠了。

Verse 3

而一切只是開始，接下來，事態發展出乎意料。不到三天，冷飛白和除甄琪外的三個女生打成一片，每逢從戴倫那兒回來，必直奔隔壁炫耀戰果。她們交流經驗的聲調比唱戲誇張，加上不關門，聽不到都難。

總結下來，大致是誰誰誰上午約個白哥哥、下午約個黑哥哥；誰誰誰在健身房勾搭上個俄羅斯研究生，當晚拿下；誰誰誰給誰誰誰灌酒後，把他怎麼怎麼樣了；誰誰誰和誰誰誰愛冒險，已經挑戰過圖書館停車場、公園公共衛生間、教堂旁的墓地等等場所，之類之類。

最勁爆的莫過於，誰誰誰趁著誰誰誰和他女朋友通電話的時候，在下面給他那個啥。通常說到亢奮處，音量陡然壓低，似柔風甘雨，淅淅瀝瀝，幾乎靜音的瞬間，狂笑如火山噴發。分貝一路飆升到失控，不止撕心裂肺，勝過山崩地裂，嚇得我毛骨悚然。不知為什麼，我想起「畫皮」的故事來。（八）

健身 火山噴發 失眠

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