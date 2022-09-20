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王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

魂斷九一一（五）

李元滋

澤蘭當時仍是尼克女友，第一次經驗這從遠古傳下來的祭祀傳統，十分新奇。小羊是一早就架在後院火坑上的，午前開始烤上了，木炭漸漸燒紅起來，慢火細炙。全羊的油脂融化滴入火裡，揚起一團團火焰，劈啪爆響，一陣焦香。尼克幫忙看著火勢，時而在肉上刷更多調料、添加乾木炭到坑裡。

午後客人逐漸來到，蘇菲亞這時出現了。

乍看這個健美頎長的女人，就像是博物館裡的女神雕塑款款走來，澤蘭眼前一亮。女神長臉高鼻，金褐色秀髮往後梳個軟髻，露出寬滑的額頭，雙眸彷彿映照愛琴海的色澤。一襲天藍色及踝的袍子罩住高䠷的身材，胯間鬆鬆地紮著同色布條，象徵性地標示了腰線，平底涼鞋裡一雙修長的大腳。客人都轉頭看過來。

瑪利亞拉著澤蘭興奮地介紹：「蘭，這是我讀紐約時裝設計學院的死黨，我不成材，早早輟學投奔婚嫁，這個可惡的蘇菲亞‧安琪羅斯卻榮譽畢業，還自創了一個服裝品牌……蘇菲，這是我哥的另一半，是個數學家喔！」

澤蘭和蘇菲亞握手，對方的眼光卻飄向尼克，跟他眨眼並柔聲說道：「嘿，尼克，你好眼光，找到這個聰明的東方佳麗！」

尼克笑笑不語，走過來將兩手環繞在澤蘭肩上，一摟。澤蘭不習慣被人讚美，囁嚅道：「你才美呢，真像是希臘神話裡的維納斯！」

蘇菲亞微笑了：「維納斯是古羅馬的女神，我們希臘人叫法是阿芙蘿黛蒂。謝謝你的讚美。」澤蘭臉紅了，接不下去。

蘇菲亞又說道：「對了，數學也是古希臘人的強項喔，你一定聽過數學之父阿基米德吧。」

以後幾次碰面，她明顯感覺蘇菲亞的優越感，以及她對尼克的好感。（五）

雕塑 博物館

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