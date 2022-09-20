趙梅英／圖

但從遊戲中她也發覺了，父親雖客居異國，藉以安身立命的，其實是那叫林氏西河堂宗親會的地方。那地方鄉音縈繞、鄉情濃郁，是唐人街街角的一隅風景，不甚起眼，但絕對是父親心中恆久之風景，是他鄉心依附之地。

而她呢？記憶裡好像從沒踏進宗親會所一步。是她幼時記憶模糊或父親確實沒帶她去過？記憶深刻的，倒是父親那句話：「女孩子將來是要嫁人的，隨夫姓。」是否正因如此，所以女流之輩進不進宗親會所便無關宏旨？甚至可補充說，她的林、張兩姓，終究是暫時借予她的。有朝一日她有了夫姓（那才是一生一世？），林、張兩姓便得原璧歸還娘家？而後她若子孫滿堂，絕對是夫姓代代相傳，她小女子隱於幕後？父親是這層意思沒錯吧？

她沒追問父親。年長後她想知道的，反倒是那日久年深曾經荒廢一旁的問題：「為什麼買的是張姓而不是別的姓？」

對此父親也說不出個所以然。他的答覆，省略去遠渡重洋船上顛簸，驚心動魄那一段，就只剩下這三言兩語：

「當年就是個十多歲的毛小孩，要入境，都是託人買的身分證。張姓人家是有合法居留證的，做了張姓人家留在大陸的兒子，可以在菲島申請依親 。」

所以說從碼頭那邊入境，是堂而皇之，不必像偷渡 小子那樣東躲西藏。至於後來胼手胝足、艱辛勞作以便在異國爭一立錐之地，那就都是後話了。

前話是，冠上了張姓，便彷彿延續了張家香火，卻又不能稱之為兼祧，因為那張姓人畢竟素昧平生，與林家毫無血緣關係。她只能說，父親入境時的權宜之計，固然無可厚非，但天長日久，張姓如假包換，與林姓竟彷彿唇齒相依、須臾不離，而這，才是年長後的她甚為在意的。

3

後來心宜有過一次婚姻。曾經的山盟海誓（悅耳動心），不知為何竟變成輕狂飄浮的戲言，言盡語絕後情淡緣斷，遂不得不以離婚收場。

她嫁的是美國人，婚後入鄉隨俗冠了夫姓。英文名字一夕之間成了蘿希妲‧張‧柯爾曼，念起來不覺拗口，她也就欣然接受。於是柯爾曼姓氏後來居上，當仁不讓成為家姓；張姓退居二線，低調無語；林姓則隱身不見，苦覓不得。

可三年的婚姻生活，正如有人曾比喻過那樣，是她穿壞了的鞋子。不說式樣，單就鞋底、鞋面，就已磨損不堪、修補無望。她也因此而不得不承認，柯爾曼姓氏這鞋確實不合腳，所以即使勉強穿著，一遇路面坑窪之處，凹凸不平之感必然難免。

當然她也可以將就，人云亦云說舊鞋勝似赤足。可她就是覺得，棄鞋而去才是明智之舉。問題是棄完鞋後，婚姻往事原該如雲煙飛散、一去無蹤，可她卻把柯爾曼姓氏留在身分證上，並沒扔棄。日久，那姓氏竟如一處刺青，烙於身上，與她共生同滅。

間或遇到外國人不明就裡，稱呼她為「柯爾曼太太」，她不免啼笑皆非。也是，她姓氏層層相疊，等於層層相擾。人家張冠李戴，她妾身不明，可不是理所當然？

那麼她是否就百口莫辯？或者她該直截了當解釋說，那柯爾曼是前夫姓氏，過時了，但沒及時刪除？可這說辭聽起來如此薄弱無力（既已一拍兩散，留那姓氏何用？）。到頭來，是否就由人家叫去，她含糊應了，一笑置之？

她一摯友認為含糊等於和稀泥，無濟於事。又說柯爾曼姓氏不刪，等於鳩佔鵲巢，不驅逐之，巢中不寧。

她失笑，回道：「哪有這麼嚴重？你多心了。」

這便是她一貫作風，凡懶得處理的事就會說不嚴重，彷彿事情延一延、緩一緩，就能化淡、化小、化無，然後天下太平。

可「天下太平」這詞無比抽象，有賴想像力任意翱翔，否則經不起推敲。她只能說，她不善於經營婚姻。就如此，前夫姓氏沒刪除，雖明知荒誕不經，午夜夢迴時卻也並不驚慌，因為無論如何婚姻不是夢魘，而僅是她走錯了的一段岔路──好在路上三年，為時尚 短。待她拍淨身上灰塵，走回原路，也許就是柳暗花明之境。。她撥雲見日，就無須過分糾結。

是的，如此而已，她想。所以荒唐如昔──雖恢復單身（自認回歸自我），卻並沒把前夫姓氏刪除。反之，她仍留下柯爾曼為法定姓氏。既為法定，簽署文件時，落筆即名正言順。

而後日月流轉、歲月飛逝如常，有半生之久，她就如此伴隨這姓氏，若無其事過著日子。她認定，衣食住行是日常事，外來的姓氏又何嘗不是？既是日常，一切冷暖自知，旁人對她側目而視（視她為異類），她也應該安之若素。

這是她我行我素之具體表現。不妨礙也不影響旁人，宛若風之自起自歇、花之自開自落，她自律如此，所以泰然。（中）