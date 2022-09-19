法拉盛的紅玫瑰（一○）

玫瑰說：「一些巨大的事情發生的時侯，多半沒有預警。它們不敲鑼打鼓過來，只是像閃電，一瞬間就發生了。那一瞬間，個人很孤獨，徹底孤獨，沒有人可以幫助你。我們中國人因此解釋為命運。

「命運還有另外一個說法，」玫瑰思索著，「也許是他注定要跟這個監獄 裡的管理員結婚，也注定他要遭一次劫難，所以就有某種力量把他送進監獄裡，讓那個管理員有機會關心他、照顧他，終於打動他。但是怎麼解釋他那位被殺的女同學？那個可憐的女孩為什麼應該被犧牲？難道是那女孩自己的命運？」

「妳在推理，還是在解釋命運？」馬修問。

玫瑰自己也糊塗了。她無法了解那個多半比她年輕的警察 ，對她來說究竟意味什麼。強尼只是一個破壞者，上帝派他來打散大偉和她的婚姻，注定如此。她那天的出軌一定會發生。如果沒有這個強尼，也會有另外一個強尼。玫瑰左思右想，得出這樣的結論。

玫瑰回到外面，坐在派克王旁邊，準備閒聊地問：「你太太最近好嗎？」

「老樣子。保險公司的醫療人員正在幫她洗澡和例行檢查，我出來透氣。」派克王說，「我女兒回學校上課了，她回家了。」

「啊，太好啦！」玫瑰真心為他高興。

派克王環顧一下周圍各色族裔的顧客，又是略壓低聲音說：「新冠疫情 很嚴重，美國染病死亡的人數也越來越嚇人。現在外面傳言疫情來自中國，已經有人見到中國人就打，商店也要小心被破壞。」

「要怎麼小心？」玫瑰暗自怨嘆無能為力。

派克王提醒她：「比如說，最近提早關店什麼的。」（一○）