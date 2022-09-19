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吠雪（七）

胡剛剛

缺乏飽和度的光為棋盤蒙上一層輪廓難辨的醬色，戴倫語調微醺地技巧講解，我一句也聽不進去。後悔剛才耳根子軟，被冷飛白抻過來，這下歇菜了不是？四處黑燈瞎火的，我又不知道怎麼往回走，只能跟這兒耗著，還不如帶上作業本呢。

表情熱身雖然簡短但強度不低，經過一番密集有序的眉來眼去，戴倫趁冷飛白落子的時候，捉住她的手響亮地親了一口。

「大壞蛋，小心我吃了你喲！」冷飛白嬌嗔滿面。

「什麼叫『我吃了你』？……哦，原來你的『吃』是指吃棋子。那你知道『我吃了你』在英語裡是什麼意思嗎？」

「我的天哪，戴倫，你好調皮的啦！」

「我的甜心，你知道『調皮』在英語裡還有什麼意思嗎？你願意跟我回宿舍嗎？我們要在門把上掛襪子嗎？你知道門把上掛襪子是什麼意思嗎？」

……什麼意思、什麼意思，我再不知道什麼意思，看他倆一個欲迎還拒、一個欲說還休的樣子，也能猜出來。況且整個場景一點都不浪漫，戴倫全程放蔫屁，那個難以言說的氣味，不光是硫磺和氨水的混合，還有一筐倒進地溝的爛魚。我覺得我的臉一定被熏成了綠色，要嘛就是一會兒紅、一會兒綠。這個大燈泡當得我，真憋屈。

冷飛白自然毫無察覺，此刻的她已完全淪陷。溫柔不足以形容她的眼神，那是我從未見過的轉盼流光的深情，如幽境之門瞬間打開，萬紫千紅噴薄而出，綿綿不絕。她望著戴倫，我望著她，望著我以為不變的友誼迅速生變。我迅速沉默，像鴞鸚鵡面對白鼬的逼近一動不動，只等威脅自動遠離。

我的過分被動，大概源於初中伊始，有個女生天天找我吃午飯。（七）

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