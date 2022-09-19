澤蘭的臉刷地蒼白：「這不可能！蘇菲亞──她是尼克妹妹的朋友。你們搞錯了！不是詐騙 吧？」

「不是詐騙，這位律師呈遞的文件看來是合法的。如果一切屬實，尼克的罹難賠償金必須重新核算，均分於兩個家庭的三個孩子身上……喔，蘭──我真的很抱歉！」

驚乍間，澤蘭一下子醒覺了。

出事前一年多，尼克突然頻繁加班、周末工作午餐、出差小旅行、夜晚固定打電話……她從未過問，也不曾懷疑，以為他在公司晉升後業務加重了。原來他是在打造另一個小家庭！

尼克一直想要一個男孩，澤蘭心知肚明，但始終不應允。然而，為了生兒子而找小三，這不像他的作風。何況，就算他感情走私，卻不曾表現分身乏術、走漏形跡的樣子，對家人的關愛也沒有稀釋淡薄，薪資更從未虧空。這，可能嗎？

女性的直覺跳出來，妳錯大了，笨蛋，那就是為什麼他總是看起來那麼累，疲於奔命似的，偶爾的溫存流露出一股歉疚……她的理智仍辯證著，但內心彷彿被剜掉一塊肉似地生疼。

她虛弱地問道：「那個小男孩……他叫什麼名字？」

「尼克拉斯‧安琪羅斯。」卡蜜兒輕聲道，「小名叫尼克。」

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澤蘭第一次見到蘇菲亞，是尼克妹妹瑪利亞的家宴上。

瑪利亞小尼克一歲，跟哥哥一道來美國求學。可半路嫁了良人，放棄學業，成為典型的希臘主婦，全心服侍丈夫、打點家務，生養了三個精力旺盛的男孩。她家在長島 ，屋大院大，每逢過希臘的復活節 ，一定宴請賓客，在後院端出烤全羊大餐。尼克必受邀請，但真正的座上客是瑪利亞丈夫進出口業務的夥伴。希臘客共懷鄉里情，其他族裔的，如澤蘭，則一起來嘗鮮。（四）