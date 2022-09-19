趙梅英／圖

1

心宜發現十年有效期的護照已逾期時，頗感意外。要擱在從前，她凡事上心，申請換發護照這等事，不可能忽略。如今她周遭的世界運轉如故，她個人卻不怎麼轉了，鎮日窩居家中無所事事。

可護照逾期這事，她似乎也不能置之不理。再心慵意懶，她還是得申請新護照。這就意味著，她必須一絲不苟地填寫更新表格及一本正經地拍張護照相片，然後郵寄材料、然後等候審核，然後新護照才會穩穩到手。

是這麼個流程，聽起來並不如何繁瑣，可她如今對一切條條框框的事極不耐煩，填寫表格既歸類於條條框框之中，她自然是避之惟恐不及。這一來，更新護照一事，便彷彿不迫在眉睫了。

那麼能引起她迫切感的又有哪些事呢？她仔細思量，還真的就沒什麼事，所以護照事暫且拋於九霄雲外，於她並不至於天翻地覆。且不說別的，就說她這些日子來懶散之程度，簡直可媲美她院子裡那隻不知來自何處的烏龜（背負巨殼、動作緩慢）──縱使想開步疾走，也是心有餘而力不足。

是的，力不足，以至於有時她想不如來個冬眠什麼的，讓自己沉落於睡鄉最深之處，無所思、無所念，寂然無夢。然後就等待甦醒的那一刻，迎向陽光普照的那一刻，也許，那一刻她就比烏龜走得快了。

可走得較快又如何？人龜競賽，她勝之不武，到頭來還是得跟自己競賽。明確地說，是與護照上那人（年輕十歲的自己）一比高下。而即使競賽結果昭然若揭，她還得再分身成一裁判員，站在高處俯視競賽，然後宣告結果。

她近日就是這樣，很喜歡與自己對話。彷彿對話是自我探索之道，足以自癒。所以當年輕十歲的自己這麼說：「我身輕如燕、健步如飛。」現今的自己回道：「我瘦削依舊、步履蹣跚。」競賽之勝負，其實已不言而喻──因為以身心而論，現今的自己背負無形龜殼，落後昔日的自己何止千萬里之遙。事實如此，毋庸置疑。

然而對這麼個結論（簡易的減數問題之答案），她其實毫不訝異。毋寧說，如果現今的她矯健如昔，反倒在情理之外。情理之中是，歲月流逝，暮秋之殘葉，自然不復盛夏時之生機盎然。是以她身體將逐漸衰老，然後江河日下，也就不足為奇了。

她在意的不是這個。在意的是，護照本上那照片中人，與現今的她久違了。那人臉上沒有暗沉之色，現今的她，歲月行走在容顏上，足跡斑斑，滄桑盡現。

但更在意的，其實是覺得護照上的名字與自己畫不上等號。那名字追溯起來，是一段綿遠的家族史，於她卻是心結，一生難解。

2

千言萬語，還得從她擁有兩個截然不同的姓氏說起。她姓林，同時又姓張，兩個姓氏各司其職，來源卻非她年幼時所能理解。

就說學名吧，她報名上學就有兩個。上中文課時她叫林心宜，筆畫不算多，書寫容易。上英文課時她是蘿希妲‧張，字母 不難，書寫也簡單。問題是兩個姓氏南轅北轍，她每日必須切換名字，在林、張兩姓之間穿來串去，就像玩跳房子遊戲似──跳進林家，再跳回張家；跳進張家，再跳回林家……夜夜玩，遊戲時而好玩、時而乏味，可她全不需要知道規則，因為年幼。

要等到她十歲左右有點開竅了，懂得遊戲皆有規則，她才纏著父親問：「我們是姓林還是姓張？」那時心裡想的，應該是──答案只有一個，非白即黑。就像她年幼時跳房子那般，最終跳進的那家，應該就是終極歸處。

可當父親不假思索回道：「當然姓林。那還用問？」她不懂，依然要問：「那怎又姓張？」

這才引出父親那句：「這就說來話長了。簡單說，張姓是買來的，為方便移民 。」

說來話長。是說其中前因後果錯綜複雜？或是說，移民之路枝蔓橫生？無論如何，對一個十歲左右的孩子來說，移民這個概念，是遠遠超出她的理解或想像之外的。而按父親簡要的說法：「從大陸老家坐船到呂宋島，住下來了就叫移民。」她便是移民之後，一生的標記即是：華裔 。

然而當時的她卻不問姓氏價格，也不問父親如何購買，是稍長後才開始質疑：購買姓氏後，那外來姓是否就如影隨形，再也不能退回？然後越俎代庖凌駕於原姓之上？或者說，兩個姓氏涇渭分明，可各行其道？主流林氏是那源源不絕之水（永不乾涸），而支流張姓僅僅是涓涓之水（迤邐而行）？

沒從父親那裡得到詳細答案（大概是覺得她年幼懵懂，無須知道），她覺得考卷空白，打的是零分，無法過關。然而考題永遠在，即使隱晦不明。也因此，她必須窮盡一生去尋找答案。

可兩姓氏來回拉鋸，她太敏感，長大後竟為此而常有漂泊不定之感。她也知道，千帆過盡，她仍須為心靈尋找一棲息之所。跳房子的遊戲，畢竟僅限於童年。（上）