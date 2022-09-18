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法拉盛的紅玫瑰（九）

陳漱意

強尼靦腆地笑笑，「我上班時間不能喝酒。」

玫瑰這次見強尼沒有對露露流露什麼，但還是決定讓他們自去聊天。她轉身到裡面去，強尼卻叫住她；「別走。」他們一起到另一扇牆邊，「我下班過來接妳。」

「不行。我要向我先生坦白，不能再有下次。」

「妳要離婚。」強尼堅定地說。

玫瑰頓時沉默。離婚？沒有子女的婚姻加上背叛，真夠資格離婚！大偉和她不知精子、卵子出什麼問題，一直沒有生育。離婚也就是一拍兩散的事，但是，離婚是她想要的嗎？昨天晚上決定跟大偉坦白認錯的時候，她並沒有想到離婚，她天真地認為大偉會原諒她。強尼的話，無疑打了她一棍。

「玫瑰，妳要離婚。」強尼的聲音轉為溫柔低沉，但是這時僅有空話不夠分量，不足以打動玫瑰。

「離不離婚是我自己的事。」玫瑰厭煩起來，「不要再來找我。」

「妳再想想，隨時打電話給我。」強尼迅速轉身離開。玫瑰料他是火了，也只好由他去了。她剛才就注意到派克王進來，還朝她和強尼看了一眼，她這時過去跟派克王和幾位面熟的顧客招呼。派克王壓低嗓門說：「警察沒事吧？有些警察要小心他們。」

玫瑰跟他略寒暄後躲到裡面去。馬修坐在對面看她，微笑說：「我那朋友很快就可以保釋出來了。他要跟一個監獄裡的女管理員結婚。」

玫瑰十分意外地跟著他微笑，慢慢應一聲：「是嗎？」

「這個消息有沒有讓妳興奮起來？」馬修問。

玫瑰認真想了一下，說：「不知道要替他高興，或是特別感到他可憐，我不知道。」

馬修還是微笑，「他現在很平靜。」（九）

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