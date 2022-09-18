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數十年最強風暴襲阿拉斯加 洪水沖斷房屋地基

各自孤獨（全文完）

夏嫿

「那和你愛他有什麼牴觸？婚姻和愛情關係就應該不大，相愛的人結婚不一定幸福。婚姻需要找一個適合的人過日子。有愛自然好，可以點綴生活，沒愛也不妨礙生活。」

「如果不愛，為何需要婚姻？」崔茵寧悵然。

「婚姻從來不是什麼愛情的產物，婚姻是人生路上的一把雨傘，需要的時候撐開，雖然大多數晴天時用不到。」老莫似乎深有體會。

和老莫類似於這樣的談話有好幾次，每次都是以崔茵寧的沉默來結束。崔茵寧彷彿還有不甘似的，可也找不到更好的辯詞，雖然心底知道老莫說的是事實。她彷彿在等，卻不確定自己等什麼。

尚榮走了的信息是尚太太發過來的，在一個閒暇的周日，浩浩給阿萍夫妻帶出去玩了。崔茵寧的父母跟著老莫去看社區京劇演出。

那天秋已經很深，秋雨也纏綿，猶如少婦的哀怨，滴答不斷。崔茵寧盯著信息反覆讀了好幾遍，茫然地抬起頭。院子新栽的幾棵樹是老莫的新作，也顛覆了崔茵寧的觀念，她一直以為樹要春天栽才好。

「秋天栽樹更利於樹木的扎根和成長，因為冬天不用長樹葉，正好積蓄能量，這樣春天樹木會長得更好。春天栽樹即刻是夏天，有的樹會不適應炎熱而死掉。」老莫說得很自信：「你不要那麼故步自封，秋天不僅僅是收穫的季節，也可以是播種的季節，其實人也一樣。」

崔茵寧把手機輕輕地放下，淅淅瀝瀝的雨還在繼續，似有春雨的風格。雨中光禿禿的枝椏看不到一線生機，但老莫曾經很確定地告訴她，春天來時，樹木就會枝繁葉茂。她驀地想起老莫栽樹時，滿頭大汗，母親在一旁拿著毛巾心疼地去幫著擦汗，像對自家孩子一般……（全文完）

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