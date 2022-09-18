王幼嘉／圖

兩件事讓澤蘭忍住悲痛，直面現實。一個月後，澤蘭得到通知，說尼克的遺體──準確地說，是他的殘肢──被辨認出來了。這是紐約市 的法醫辦公室通過比對尼克梳子上幾根毛髮的DNA 鑑定出來的。等收到骨灰，她才第一次篤定感到尼克真的走了，也真的回家來了。過去多少個昏昧的夜裡，她夢見他沒有死，早已獲救，但喪失了記憶，抑或昏迷不醒，還在哪個療養院等著她去認領。現在畫下了句點，絕了幻念。她把骨灰寄回希臘，安慰尼克哀慟的父母，讓獨子長眠於鄉。

二十年後，她聽說仍有一千一百多個罹難者還沒找到一絲一髮。這些人在烈焰裡燒成灰燼，化作春泥，殘骸受火燎土崩的損傷，過了生物的時效性而變質，DNA足跡已漫漶不清，無法辨識身分。他們的家人還在默默等待，無法死心。

送走尼克後，澤蘭發誓要做足孩子的母親和父親，讓女兒在成長過程中，不因父親的缺席感到剝奪。她做足尼克平時跟女兒一起做的事，陪伴支持，一起哭、一起笑、一起瘋。她感到孩子孺慕的愛遠遠超過她的付出，那種美好的親密關係有著尼克的印記。同時，成長中的女兒們眼神和表情越來越像尼克，每每讓她看得癡傻，一把擁住她們，眼眶發熱。女兒也懂，一邊一個，靜靜地回抱媽媽。

另一件事讓澤蘭回歸現實，那就是開始申請罹難賠償金。她接到美國國會任命的「九一一受難者賠償基金會」通知，參加了賠款說明會，開始走申請程序。這些申請表、面談、數字查詢、計算公式，形成一個極為具體而精密的框架，讓澤蘭無暇沉溺於傷逝，轉念關注未來生活的計畫和開銷，眼界一直望到孩子大學畢業為止。

以她目前教職的薪金，還要供房貸、車貸、一家人日常用度，只怕捉襟見肘。幸好這個賠償基金額度十分龐大，首期將七十億美元發給百分之九十七的罹難家庭。

澤蘭沒有會計和經濟學的訓練，毫無概念可以領到多少賠償金。基金會工作人員與她面談，告訴她考量因素有三方面，包括：感情損失的部分，將家庭成員的人數，如配偶和孩子，考量在內；經濟損失的部分，包括死者的年紀、薪資、正常退休年紀所能累積的財力等；另有其他附屬的資財來源，一併核計而成，而且政府不扣稅。尼克的資訊一一詳盡地填入一張精密的表上，彷彿他的遺澤，絲絲縷縷化入一格格小方塊，形成一個數字的祕密地圖。

初步算出的金額終於讓澤蘭放下心來。付清房貸、給孩子們完整的大學教育，還綽綽有餘，能讓澤蘭撫卹養老。雖然澤蘭對恐怖分子以酷烈手段殺害三千生命始終痛徹骨髓，夢魘不減，但她感謝這個讓她容身的國家，不斷將她從沉重的泥淖裡拉一把，洗濯她、舉高她，讓她呼吸、為她打氣。

兩個夏天後，一家生活基本上趨於正常，雙胞胎歷經一劫，都懂事乖巧，馬上要進小學了。這一天，基金會裡一直負責尼克案例的卡蜜兒‧碧柔斯女士突然來電話，要求登門造訪。澤蘭暑假不上課，在家候教。但卡蜜兒為何特意專程來訪？她奇怪著，尼克的補償金額明明已經初步通過了呀。

澤蘭聽別的受難家屬說，這個為受難者衡量「身價」的基金會，是由一所僅六人組成的小型法律事務所無酬擔任的。老闆肯尼斯‧范伯格律師獨力設計出理賠的計算公式，並面對公眾的質詢和疑難，以邏輯和數字回應，據理力爭。然而絕大多數案例的賠償金額，最後都是經由業務經理碧柔斯女士調整、拍板定案的。

這位貌似嚴肅精明，實則內心溫柔的中年女性，是基金會裡的主心骨。她總是身穿素暗色的套裝，一頭濃髮直掛下來，素顏。那雙義大利 裔特有的深棕大眼灼亮，卻帶點憂鬱，像是與家屬一起默悼亡者。

第一次面談時，澤蘭艱難地說起她和尼克如何相識。許久以來，她避免談起尼克，但面對那雙誠摯的大眼，她終於能描述她跟尼克兩個異鄉人，如何成為靈魂伴侶，最後走進婚姻殿堂。那些看似瑣碎的細節，如今都是愛的記號。講到尼克深情顧家疼女兒時，她泣不成聲了。碧柔斯女士繞過長桌，輕輕走來擁抱她的肩膀，遞上面紙，自始至終沒有作聲，最後只說：「以後請叫我卡蜜兒吧。」澤蘭對她有一股說不出的信賴。

來人依舊風采練達、走路有風，但眉眼間似乎帶點閃爍之色，不似印象中泰然自若。澤蘭女性的直覺，是發生什麼狀況了？

兩人雙手相握。

「卡蜜兒，真高興又見到你！發生了什麼事嗎？你本可以打電話的。」

「喔，蘭，事情很突然，我想當面跟你講更好。」

卡蜜兒阻止澤蘭張羅茶水，拉著她在客廳坐下。一旦對坐，卡蜜兒深深注視澤蘭，開口直言：

「聽著，昨天有一位叫寇恩的律師來我們辦公室，代表一位蘇菲亞‧安琪羅斯女士，聲稱她是尼克的家屬。他說尼克與這位女士於2000年發生親密關係，並組成家庭，共同育有一個男孩，現在三歲了。」（三）