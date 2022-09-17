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法拉盛的紅玫瑰（八）

陳漱意

大偉靠這類具創意又帶育樂性的活動，不斷吸引新顧客。但是他這樣的經營方式，馬修無法跟進，除了沒有大偉那些點子，另外每個區域的顧客不盡相同。法拉盛的顧客純粹把夜店當作吃飯之餘，還可以舒舒服服消閒的很划算的地方。馬修加強食物和啤酒的種類，也穿插流行歌曲和鋼管舞的節目。對於閒混過久已經爛醉如泥的顧客，設法幫他們離開。

馬修這時過來看她，「還在繼續喝啊？」

「要不要我也做一杯給你？」玫瑰問，聲音和態度皆甜美得讓自己都恨自己在賣弄風情。玫瑰啊，妳到底安的什麼心？這樣能夠安慰自己什麼？

難道要表示，妳對每個人都親暱，對強尼只不過略好一點點而已？玫瑰的心思就這樣，在每個點上飛來飛去。

向來喝酒有度的馬修，聽到玫瑰剛才的問話，敬謝不敏地應；「不要，謝謝妳。」

玫瑰請馬修不僅關店後送她回家，以後每一天中午，也接她一起過來開店。馬修點頭不迭，樂於從命。

那天晚上大偉又喝多了，一個員工開車送他回來。大偉還是臉色慘白，悶聲不響地進門，直接進臥室大睡。玫瑰一肚子要向他求饒的話，一句也用不上。到了天亮，玫瑰已經改變主意，什麼也不想說了。她只是準備比平日多的蔬果勸大偉吃掉，大偉默默吃著，「你今天除了多喝水，還要記住整天吃素，一定對酒鬼的健康有益。」玫瑰像平日一樣，看著大偉把盤子裡的東西統統吃掉，然後送他出門。

中午時分強尼來了，玫瑰知道強尼可以把過來找她美其名曰巡邏。強尼走進夜店裡，站到玫瑰旁邊，露露在櫃檯後面殷勤地問：「警察先生，我給你一杯威士忌好嗎？」（八）

警察 法拉盛

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