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吠雪（五）

胡剛剛

我在哪裡？要站這兒等嗎？還是繼續走？繼續走會遇到人嗎？會遇到壞人嗎？他們會發現我丟了嗎？他們什麼時候會發現我丟了呢？思來想去，覺得我不能坐以待斃，便硬著頭皮踏進一家加油站，詢問音樂會位置。

櫃檯前的老婦人頗為熱心，連解釋帶比劃加畫圖，總算幫我搞明白了方向。出了加油站，我機械背誦她指點的路線，往回直走到第三個街區路口左轉，再走兩個街區右轉，終於隱約聽到咚咚的鼓點。

我激動得一路狂奔，遠遠看到冷飛白跟戴倫擠在長凳上看表演。戴倫霸攬長凳中央，只給兩端各留出個小角。冷飛白就著左邊的小角坐著，脊背挺直，半個屁股懸在外面，若無其事地跟他談笑風生。

不好意思上前打斷，我靠在他們身後十幾米開外的花壇上玩螞蟻，消化著對冷飛白不辭而別的不滿。漸漸，疑惑超過了不滿，周圍那麼多凳子不坐，非要擠一張，這是練什麼功呢？我花壇都靠累了，她還紋絲不動，簡直牛大發了。

我那時不知道，當人的精神高度集中，意志力會把全身能量調度到關鍵部位，並忽略任何干擾亢奮的不適感。等到她喊腿痠，已經是晚上進被窩以後了。

第二天她想藉游泳舒展腿部肌肉，正好我沒去過校內游泳館，便欣然跟從，並叮囑她不要游太遠，因為我的游泳鏡沒有度數，怕找不到她。她說：放心吧，我也看不清，我不會離開你的。

白皙豐滿的胴體配上象牙色分體式泳衣，她如同踱出油畫的女神，昂首挺胸地領著我，沿泳池岸邊從深水區走到淺水區，斬獲一路「好身材」的稱讚。

我倆游了幾圈後，開始比賽誰憋氣憋得久。（五）

游泳 加油站 肌肉

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