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各自孤獨（二九）

夏嫿

「老莫裡外都可以一手抓，對你也算是盡心盡力。你上哪找這麼好的事情，省了拖車費、修理費。」

崔茵寧笑笑不再吱聲，老莫這件事的確表現很好，可不能說幾百塊修車、拖車就可以把她預訂吧。

老媽不停嘮叨：「小莫這職業真好，就像家裡有個醫生一樣。這次多虧了他，不然你……」

崔茵寧趕緊閃人，再說下去，這普通的壞車事件都要被列入古今傳奇新聞了。崔茵寧沒有老莫英雄救美，按老媽的邏輯，大約要慘死在荒郊野外。

浩浩從紐約回來後總在發呆。崔茵寧試探著說：「如果你願意，我可以去問他的電話，或者你們可以發發短信聊天。」

浩浩沒有回答，低頭沉思。崔茵寧趕緊又加了一句：「當然要在他身體狀況允許下。」她怕做不到的許諾，徒添浩浩的誤會。

「不要！」浩浩抬起頭，語氣斬釘截鐵。崔茵寧忽然有些後悔，如果當初他們父子還有來往，或者不會是現在這樣的情況。但誰又知道，這不是上天故意的安排呢？這樣是不是感情上對浩浩傷害更小？

「那當然，孩子親近生活周圍的人是天性。像我女兒有沒有我都不在乎，連姓氏都是別人的了。」老莫說得很自然。

崔茵寧想起尚榮說謝謝她還保留浩浩的姓，不由得問：「你在乎女兒改姓嗎？」

「在乎有用嗎？再說不管姓什麼，她身上都淌著我的血，這點無法更改。」老莫的表情又變得很超然：「你還讓浩浩姓尚，是還愛著他爸爸嗎？」

崔茵寧有點窘迫：「我們離婚都六年了，還有什麼愛？」（二九）

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