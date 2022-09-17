王幼嘉／圖

在大都會 博物館裡，澤蘭從雕像赫米士的身姿裡，窺見了尼克的化身──微鬈服貼的淡褐色短髮、雙眉間挺秀的鼻梁、深邃的藍灰眼眸，寬肩長腿，蓄勢待發。赫米士是古希臘神話中為諸神傳令的信使，他身手矯捷，能穿越神國、人間和冥界，且機智狡猾、詭計多端，還是生殖力的象徵。尼克滔滔不絕解數學題時，澤蘭常忘我地盯著他肉感的雙唇翕張，直到他停下來壞笑地看她。

異中求同、同中見異，兩人在異國風裡調情。尼克浪漫熱烈，澤蘭總站在防禦的位置，怕兩人關係發展太快了。他對她不自覺服膺的儒家觀念挑釁：為什麼華夏傳統強調女性守貞，當身體的歡愉是天賦人權？為什麼女人要從一而終？她不是男人的活財產。

他逗她：「叫你們的孔夫子來跟我們的酒神戴奧尼修斯辯論一下，沒準三兩下就被灌醉，露出好色本性！」

她笑著啐他：「去你的，希臘左巴，你的祖先好酒亂性，難怪被羅馬帝國給滅了！」

暑假時尼克來到紐約市 實習，澤蘭也在東下城的一所初中試教暑期學校。兩人在中間地點約會，走遍上城下城，儷影雙雙。再過一年他們同期畢業，尼克帶她去希臘，終於在阿波羅神廟前面向她求婚。

澤蘭雖不驚奇，還是欣喜激動。尼克懂她，阿波羅比酒神好多了。德爾菲神廟大門上鐫刻著阿波羅神諭的三句箴言：「探索自知之明」、「凡事守中庸之道」、「不要剛愎自用」，凝練了古希臘人處世的原則。

澤蘭一邊撫著訂婚戒指，一邊對尼克說：「你們的哲學跟中國人的常民智慧很相近呢。」

尼克笑答：「親愛的，我們的兒子將會是兩個古老優美文化的結晶！」

澤蘭在等學校分發時發現懷孕了，期間得了妊娠高血壓 ，擔驚受怕，很遭了點罪。好在平安順產，生下一對雙胞胎女兒。又過三年，等孩子上托兒所，她才重新申請教職。

尼克受聘進了世貿雙子大樓的知名金融投資公司，辦公室位在一○三樓，薪水也三級跳。他們搬到學區績優、居家環境清靜的皇后區東北安家。澤蘭母親退休後，也年年飛來小住，幫幫女兒。澤蘭得到八五初中教職這一年，剛滿三十三歲，朋友們都說她早早圓了美國夢。

尼克的工作卻超乎異常繁重，早出晚歸，周末也加班，每個月還出差。然而他深愛女兒，平日總能在孩子上床前趕回，陪她們就寢，讀圖畫書，熄燈蓋被，一吻一個小南瓜、一摟一個甜心派。

相較下，澤蘭對孩子含蓄多了，關注於她們作息正常、吃飯習慣好、不嬌縱耍賴，監督學琴、練游泳。但自己也隱隱覺得跟孩子少了那麼一分親暱。她暗自慶幸丈夫給孩子不掩飾的親熱，傻氣兮兮的一起歡鬧，並以無比的耐心，安撫輪流發飆的妞兒們。她一旁看著，內心柔情湧動。

畢竟，她跟自己的父親感情上頗疏遠。父親希望有個兒子，但天不從人願，一生三千金，從小把她當兒子鞭策，以她的表現為傲。但父親卻跟兩個妹妹處出了正常做父親的溫柔疼愛。比起妹妹來，澤蘭少了幾分女性的愛嬌。

尼克多次向她探口風：「要不咱們再生一個？說不定是個兒子喔。」

他上有一個姊姊、下有兩個妹妹。澤蘭每次都堅守陣地，結實反駁：

「女兒不夠好嗎？你要我再承受妊娠高血壓的危險？還是想我在家再帶孩子兩年？你這現代希臘人怎麼更擁抱華夏古老的父系家庭觀念，一心想傳宗接代、養兒防老？」

尼克只是苦笑不語，沒有辯駁。她猜是他父母給他壓力，幸好天高皇帝遠，公婆遙遙地住在古城雅典。

「九一一」後，這成了她的心病：早知道就再生一個，讓他沒有憾恨。繼而又想，幸好沒有，否則世上多了一個沒有爸爸的孩子，多麼可憐。何況自己獨力撫養三個兒女，只恐怕更吃力。夜不成眠時，內心辯論這沒有可能的假設，常令她忽忽如狂，淚如雨下。

猶記得災難降臨的那天，澤蘭一路加速從學校趕回家。車道上還沒停穩車子，已經從窗子外聽到家裡尖銳的哭號聲。

當時尼克的父母正好從雅典來小住，那是婆婆哭得痙攣，復而對天咒罵，像希臘神話裡的復仇女神，淒厲哀絕。公公則掩臉啜泣，老淚縱橫。自己的媽媽發傻般呆立一旁，擁著兩個嚇壞了的小女兒，一見澤蘭回來，連忙迎上嗚咽地說：

「剛才尼克有來電話，說飛機撞進了辦公大樓。他父母搶著跟他嘰哩咕嚕說了一通，就哭成這樣……我接過來聽，他急著跟囡囡說，爸爸愛你們，咳得好厲害，一陣噪音就斷訊了。」

話才說完，電視裡記者突然失聲尖叫。螢屏上，濃煙滾滾如一支巨型煙囪的世貿北樓──尼克所在的大樓──轟然垂直瓦解崩塌，巨響中一片灰飛煙揚……（二）