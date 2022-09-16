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日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

法拉盛的紅玫瑰（七）

陳漱意

他已經是常客，但是他的女兒王安娜至今沒有出現，玫瑰也不想打聽。只隱約聽露露提起，王安娜跟男友住在一起，是派克王自己說的。

「天氣真好啊，華氏六十到七十度之間，是最舒服的氣溫。」派克王跟玫瑰招呼。玫瑰過去閒聊幾句，還是覺得有些精神恍惚。她忽然到櫃檯後面做Whisky Sour，在一個不鏽鋼的大杯子裡，加上好小一小杯威士忌，加檸檬汁、加鳳梨汁，再加上冰塊。她一樣不漏地數著，看它們混合，最後用手使勁搖晃，再拿起網罩過濾掉冰塊，於是大功告成。

她連做了兩杯，遞一杯送派克王。她自己端一杯啜了幾口，覺得甜度和威士忌的比例不錯，「露露妳試試看，味道可好？」

露露略試一口，點頭，「可以。」結果旁邊兩個顧客也多叫了兩杯Whisky Sour。玫瑰知道，露露給他們的酒會多一點。

馬修按照大偉的意思，讓他們的夜店不走低俗的路線。色情可以略帶一點，譬如請來唱歌的女歌手穿得很涼快，但不許有淫蕩的動作。也就是說可以挑逗、可以供顧客想入非非，但是，「我們的場地非酒池肉林。」

大偉這下的理想是，在他們的夜店裡，必須可以洽談生意，甚至搜索各種創作靈感。

所謂「創作靈感」，包括大偉在曼哈頓的夜店裡，帶頭提出一個構想，如果每一條街道都像輪盤，帶著速度在轉動，靠近兩邊建築物的路面屬於最低速，以方便行人踩進踩出，如此依次推進，馬路正當中就是超速。交通工具不需要汽車，只是每個人的兩條腿，行走或飛奔在行駛的路面上，穿溫度調節帶冷暖氣的衣服。大偉嚷嚷著要去申請專利，一邊呼籲顧客接下去思索，怎麼讓這些想像成真。如果成功，所有參與者利益均攤，人人有分。（七）

曼哈頓 汽車

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