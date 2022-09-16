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日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

吠雪（四）

胡剛剛

到了目的地，鄉村音樂已經上演，舞台簡易，氣氛隨意。有人坐在草坪上，腳打著拍子，搖頭晃腦；有人拎著啤酒瓶四處攀談，得意時手舞足蹈。路邊花裡胡哨的冰淇淋車吸引了成群小孩子。大孩子們穿著旱冰鞋，兔子一樣穿梭。

很難想像這是小鎮最熱鬧的景象，由於地理位置接近北極圈，雪能從九月下到來年三月。即便是雪與雪的間歇，也填補著漫天冰霰，折膠墮指令人們足不出戶。所以夏天，此刻，是最寶貴的季節。如此短暫的美好，大約怎麼揮霍都不為過吧，稀缺性模糊了善惡，以至於閃現的克制也是虛度，微量的討伐也顯苛刻。

甄琪招呼所有人聚在一張帶長凳的野餐桌周圍，冷飛白揪揪我衣袖：「走，咱們遛達遛達去。」正合我意，來時的路上，我注意到路邊色彩繽紛的教堂，小巧玲瓏，各不相同，我想仔細觀察一下。

不一會兒，我們走出了樂聲覆蓋的範圍，大同小異的街道布局無限複製黏貼，四周死寂得猶如沙漠。好在有活地圖冷飛白作伴，我只管給教堂們拍照，尖頂的、圓頂的、平頂的，灰的、白的、紅的……看看她，一言不發走在我身邊，目不斜視，似乎不在意周圍景色。鏡頭裡時不時伸進天上的電線，提醒我換個取景角度。

走走停停，不知過了多久，再想起來看看她的時候，發現她不見了。她怎麼不見了？心漏跳一拍，我原地轉了一圈，滿街只剩我一人！強光刺眼，激出渾身冷汗，恍惚間，我回到五歲，在鬧市裡發現跟媽媽走散後，天旋地轉的時刻。當初我貪吃糖葫蘆，忘了抓住媽媽的衣角，現在我顧著拍照，忘了盯住冷飛白的腿腳。（四）

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