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日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

各自孤獨（二八）

夏嫿

老莫，找老莫最合適。他懂修車，他也會以最快的速度過來。老莫的聲音顯示他其實已經睡了，但崔茵寧說車出了問題，老莫一下驚醒似地說：「把位置發給我，我即刻就到！」

崔茵寧還沒反應過來，電話就掛了。沒兩分鐘，老莫的電話又追了過來：「車不要熄火，鎖好車門、打開暖氣，小心著涼了！」說完又掛了。隨即又再打過來：「到了我先送你們回家，車的事情讓我回頭來處理。」

崔茵寧拿著電話，忍不住笑出聲。浩浩問：「媽媽，你笑什麼？我們什麼時候可以回家？」

崔茵寧回過頭，面色平靜：「很快的、很快的！」

第二天崔茵寧沒去上班，即使老莫一大早就把修好的車送了回來。睡到下午要吃晚飯時，阿萍奔了過來，她激動得彷彿天上飛來了無數百元大鈔：「我算是總結出來，你的日子要嘛波瀾不驚、要嘛驚濤駭浪。你說尚榮這傢伙做生意沒見著有蘋果公司的運勢，怎麼得病倒是馬上仿效喬布斯？」

崔茵寧打斷她：「你有點正經好嗎？這是生死大事。」

阿萍一甩頭：「我便是痛徹心扉也枉然啊！真不可思議，怎麼好好的人會忽然得這樣的病。你還會帶浩浩去看他嗎？」

「不會了，我不希望浩浩再經歷那樣的場面。雖然是他太太讓我們過去的，如果去的次數多了，他太太還是會有想法的。」

「這個時候還能有什麼想法？對了，他的新太太漂亮嗎？」

崔茵寧給阿萍問得思緒混亂，不過她那時的確不合時宜地仔細打量了尚太太。「比我漂亮多了。」她由衷地答。

阿萍撇撇嘴：「扯平了，你新找的也強過尚榮呀！」（二八）

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