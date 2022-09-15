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華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

各自孤獨（二七）

夏嫿

孩子的世界就是單純，不管什麼事情都阻止不了他們本能的要吃、要睡。

高速公路上依然車水馬龍，崔茵寧抬眼從後視鏡裡看了看已經睡著的浩浩，不由得加快了車速。崔茵寧不喜歡晚上開車，以前出去玩都是尚榮開車，尚榮尤其喜歡開夜車和快車。因此收了不少警察的告發單，車保險費也漲了很多。這些細枝末節她和尚榮是多麼不同，即便披上愛情的外衣，而她居然一直沒有感受到。

愣了一下神，崔茵寧下錯了高速路口。按著導航的指令轉了幾個彎之後，車子開進了郊區曠野。路越來越窄，零星的住家，路燈都沒有了。崔茵寧有些著慌，她想找個地方停下，用手機導航。

終於左前方的燈光比較密集，崔茵寧飛速地左轉了過去。車子重重地跌落又騰起。浩浩嚇醒了，大叫著：「媽媽，怎麼了？」

崔茵寧也嚇了一跳，「沒事，撞到大坑裡了。你接著睡，馬上到家的。」

車子反證似地在屏幕上顯示警報，車胎壓不足。崔茵寧嘆口氣：這算屋漏偏逢連夜雨嗎？車胎扎了，希望可以堅持到明天開去修車鋪。可不到五分鐘時間，車的顯示屏變魔術似的，右後車胎壓數字急遽變換跳躍著降低。收音機傳來後台的警告：為了您的安全，請即刻減速停車！

崔茵寧終於明白，車胎破得很嚴重，再開下去非常危險，唯一的辦法就近停下。終於看到一家便利藥店的標誌，崔茵寧慢慢將車開了過去。她腦海裡翻了好些念頭，後悔沒有參加拖車俱樂部、自己不會換備用胎。打電話給保險公司，這深更半夜的，估計要等很久，拖車才會來。（二七）

保險 警察 手機

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