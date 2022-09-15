法拉盛的紅玫瑰（六）

強尼順勢把玫瑰的手按上他的褲襠，把玫瑰再次擁入懷裡，像要把她擠壓成碎片。不知過了多久，兩人喘息方定，強尼這才放開玫瑰，再度發動引擎，把玫瑰送回夜店。

夜店已經開門，店裡面有幾個說韓語的顧客和幾張新面孔。玫瑰垂頭逕直到裡間，馬修抬頭見到她問：「今天怎麼空手？我在等妳的芝麻糖。」

「我忘了。」玫瑰吭聲，在他對面坐下。馬修不知在抽屜裡找到什麼，轉身出去了。玫瑰癡癡呆呆地坐在那裡，眼裡忽然流出淚水，她知道她不會愛上強尼，但是她跟大偉可能沒法過下去了。她任淚水汩汩流著，直到馬修回來，這才側開臉站起身，匆匆進洗手間。

馬修等她出來說：「每天吃妳的芝麻糖、花生糖，今天我請妳吃壽司。但是不帶酒，妳要喝酒現在喝。」

「小氣！」玫瑰打起精神地白他一眼。但這時有馬修陪著去街上走走，不由心生感激，她不想要一個人呆坐，她想要出去吹風。馬修和她都喜歡吃壽司，他們在日本 麵館點兩客壽司套餐，馬修還是為玫瑰叫了一小瓶燙過的Sake。

「壽司和Sake是雙胞胎，我不敢把它們拆開，怕妳生我的氣。」馬修邀她碰杯。玫瑰淺淺地喝一小口，淺淺的，她自問為何沒有把日子過得淺淺的？日子要淺淺地過，才能平平安安地過好。她難道做不到？她在幻想什麼？玫瑰一遍又一遍地問她自己，到底在幻想什麼？在幻想什麼！

「有什麼事騷擾妳嗎？」馬修問。

玫瑰再次振作起來笑笑，順口胡謅：「我們吃太多白米飯了，壽司就是白米飯。我等一下就會多長一磅肉。」

馬修很相信，玫瑰因為吃太多白米飯在發愁。他們回夜店的時候，派克王也在裡面。（六）