阿普航空／圖

早上，我到公用衛生間洗臉刷牙，趕上甄琪宿舍另外三人聲情並茂地回味昨晚的派對，說有個中東來的博士後風度翩翩、神采奕奕。他上下求索的手張弛有度，游刃有餘，彷彿伸進誰的衣服，誰就能發光似的。「衣冠禽獸」，她們這樣叫他。

從宿舍到教室，走路十分鐘。陽光到了這裡，褪去了在北京 時的溫吞忸怩，無遮無攔地曬下來，烙鐵一樣燙人、刀子一樣晃眼，讓五顏六色的祕密無處可藏。本來說蓄勢待發來個開門紅，結果剛上課我就傻了。老師問大家的名字，所有人流利地報上自己的英文名：維多利亞、艾拉、克萊爾……惟獨到我，我說我叫剛剛。有條不紊的課堂節奏打了磕巴，一屋子半張的嘴轉向我，夾帶著冷飛白近似耳語的調侃：「您這都來美國了，還不給自個兒起個英文名，中文名多老土、多難發音啊！」

我心說哪兒老土了？「剛剛」不難發音吧？「飛白」也不難發音吧？看我不知所措，老師從熱門名字排行榜上拎出一個送給我。我只好讓它出現在作業署名欄，除課堂外不用，也再沒有過英文名。

後來，我在留學和工作中發現，起英文名是華人的風尚。其他國家的移民，像巴西人、墨西哥人、伊朗人、尼日人……都用本名。他們的本名一點不比中文好讀，有的帶捲舌音、有的重音不符合英語規律、有的字母 發音不符合英語音標。其中以印度 名為甚，不僅分節多，而且每節都長。就算超出公司電子郵件系統設置的長度限制，被攔腰砍掉好多字母，他們也不改名，而且繼續給在美國出生的孩子取印度名。

名字，一個最能體現個人特點的標誌，為什麼要以看似謙卑實際自卑的方式來隱藏呢？名字的主宰者，又為什麼要低估外人的發音能力和母語的魅力呢？事實證明，我的名字以獨特的拼寫和讀音，向來是最快被記住的，而且是絕佳破冰話題：有人猜它來自非裔，因為幫匪說唱（Gangsta rap），有人猜它來自韓國，因為熱門曲〈江南風〉（Gangnam Style），有人猜它來自印度，因為聖河恆河（Ganges）。

我會耐心等待各種假說陳述完畢後，揭曉謎底：它來自我未曾謀面的爺爺。因為爺爺早逝，奶奶將他名字中的「剛」字摘出，重疊後為我命名，以表紀念──聽者恍然大悟，讚嘆不已。

做為對名字極不敏感的人，我被每人有兩個名字的情況搞得頭大，接下來的三周，只記住了另外五位中的三位。不過這比起我大學四年，記住了全班三十二位中的十二位來，還是強了不少。

Verse 2

習慣了都市的霓虹、重金屬、水泥灰，還有被玻璃幕牆反射出的二手天色，我為這裡蔥翠原始的綠意而迷醉。細密交錯的光影中，上演著大自然的小把戲：灰松鼠叼著野蘋果一溜煙竄上樹，螢光藍的蜥蜴在落滿松果和橡子的草隙間穿梭，蘑菇的花傘下忙碌著蜜蠟色的松毛蟲和石榴紅的螞蟻……我還沒來得及體會其他人張口閉口的「好山好水好無聊」是什麼意思，學習興致已經被作業形式的多樣性調動起來──自導自演名著；致電附近餐館諮詢特色菜；隨機採訪校內同學，獲悉他們的愛好及職業規劃……最有意思的是第一天下課前，老師發給每人一盤空白磁帶和一張寫滿問題的字條，要我們每次挑選字條上的一個問題，將回答錄在磁帶上交給她。她會將反饋錄在磁帶上還給我們，如此往復直到課程結束──她管這項作業叫「互動日誌」。我驚喜，不存在標準答案的作業復甦了我的想像力，而我的想像力，居然沒有在積年累月的題海中溺斃。

冷飛白倒是淡定，笑而不語地看著我為作業激動或者忙活，恰如其分地解答我的各種問題，比如這個東西英語是什麼、那件事情英語怎麼說。她腦袋裡不僅裝著英漢詞典，還裝著地圖和指南針，簡直是我這個路盲的大救星。我成了她的跟屁蟲，跟她有說不完的話，一禮拜恨不得把憋了兩年的話都跟她說了。

周五下午，老師要求大家分兩組，著手準備期末產品設計項目。冷飛白堅持要求和我，並且只和我一組：「人以群分嘛，她們四個湊一塊兒挺合適。剛剛，你別擔心，我英語好，一個頂仨。」

周六的活動是看鎮上的露天音樂會。來接我們的麵包車上坐著位不速之客──司機的本地朋友，大三學生戴倫。戴倫的橫向比縱向發展迅猛，一人占了兩人的位子，臉上的肉把眼睛擠得細細的、鼻子擠得窄窄的、嘴巴擠得短短的，模樣甚是喜興。

大家圍著他嘰嘰喳喳地問這問那，冷飛白朝我撇撇嘴：「瞧瞧她們那副德行，人來瘋。」（三）