卡羅來納之夢（三八）

然後突然用手臂圍住了她，說，他雖然結婚了，但是太太、孩子都還在國內，他太太應該那邊也有人。說著就過來拉她，林靜驚得只往後挪，都快撞到壁爐上了。這人卻笑嘻嘻地說，他的那個很大。她像給炮彈炸矇了，半晌才明白他在說什麼。

後來有一次在校園裡走，遠遠地看到幾個人在旁邊野餐桌上聊天、吃東西。走近了，林靜才發現是兩家老中聚會，然後就看到這男的，旁邊抱著孩子的女人應該就是他太太。林靜愣了半天，那男的卻像不認識她一樣。

那一瞬間，林靜彷彿明白了一個道理。男人會以為女人跟他們一樣動物生猛。還有就是婚姻裡的男女關係多麼像風鈴，美美地掛著，風一吹就會嘩啦啦地響，他們甚至尋找著風的搖動。

相比之下，倒是美國人的婚姻更穩定似的，因為他們的不穩定似乎在婚前就實驗過了。他們從高中開始就會約會，大學更是交友的好時機，在親吻過很多青蛙之後，找到你的王子。在中國留學生 中，這樣的經驗幾乎沒有，都是一錘子定買賣。像韓風這樣的，明明知道彼此不適合，也還是結婚生子過日子，跑到國外來學戀愛的第一課。韓風室友那樣的也不少，就是父母給訂的婚約，那就結吧，彼此不了解的到美國來了解。

林靜這樣的也好不到哪裡，根本是第一次戀愛，愛情是什麼還沒搞清楚呢，就定了下來。剩下的就是苦苦思索愛一個人為什麼這麼難。因為你根本不愛，而所謂的責任感要求你愛。

台灣同學竟然也有類似問題。（三八）