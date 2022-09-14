瘦骨嶙峋虛弱的尚榮睜開眼睛，還似乎想抬起手，努力了幾次，卻沒有成功。他輕聲喚著：「浩浩，你這麼大了！」

浩浩瞪著眼睛看著尚榮，沒有上前：「你怎麼知道我的小名？我叫丹尼爾‧尚。」

尚榮笑：「很高興見到你！丹尼爾‧尚。」

「你的病很重嗎？你很難受嗎？」浩浩的臉上滿是同情。

崔茵寧默默看著他們父子對話，是冥冥中真有感應嗎？浩浩平常不是話多的孩子。

告別的時候，尚榮問可否抱一下？浩浩有些勉強，但還是同意了，把小小的身子貼了過去。

尚太太送他們出來時說：「謝謝你能帶孩子來，你把孩子教得真好！」崔茵寧很詫異這個時候，尚太太還可以說出如此得體的話，她無言以對。

「他要死了嗎？」回來的飛機上，浩浩突然問崔茵寧。

「誰？」

「我們今天看的人。」

「每個人都會死的。只是早晚的問題。」

「他是我爸爸，對嗎？」

崔茵寧語塞，她還沒準備好。

「你不說我也知道。他為什麼從不來看我，他不愛我，對嗎？」

「不是不愛你，可能方式沒有按你期待的。」崔茵寧脫口而出。這讓她覺得這句話在她心中埋藏了很久，一直在找噴發而出的機會。很多話隨著一道湧了上來，她還是吞了下去。

崔茵寧忽然想起剛剛尚榮對她說的話：「謝謝你還讓浩浩姓尚！」她也想起，她曾經對尚榮有很多的抱怨、不忿，還有疑問不解。不過，頃刻間，那些都煙消雲散，在這陣死亡的風吹過之後……

9

沒有行李可拿，崔茵寧拖著浩浩，急匆匆地走出了機場 。浩浩有些犯睏，走路搖搖晃晃的。（二六）