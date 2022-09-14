法拉盛的紅玫瑰（五）

那日玫瑰在一家乾貨店的門口，望著堆得滿滿的杏仁、腰果、花生和種類繁多的乾棗，想著怎麼換個花樣吃點別的。身後忽然有人拉過她的手，轉身見那個好幾日沒有露面的警察 強尼，「我送妳去店裡。」不由分說拉著她，朝停在路邊的警車走去。

大街上當著那麼多行人，玫瑰只好順從，免得被當作拒捕的罪犯。跟著強尼上了警車，強尼迅速發動引擎，一路上悶聲不響地朝高速公路的方向開去。

「我們要去哪裡？」玫瑰沉住氣問。

這才注意到，車裡的收音機一直小聲地開著，「Let us die young or let us live forever...」竟是一首老歌，「Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later, they all will be gone.」

「你也聽這種老歌？」玫瑰問，看到強尼調轉車頭轉個大彎，在一個僻靜的角落停下來，順手關掉正在播放廣告的收音機。「這首歌就做為我們兩個人的歌，將來無論在任何時候、任何地方，只要聽到這首歌，我一定會想到妳。記住，妳聽到這首歌，也要想到我。」強尼說。

這讓玫瑰感到有趣，回說：「好。」

強尼用力拉過玫瑰，一隻手伸進她的外套裡揉捏著，一邊吻起來。他鼻息急促，把玫瑰時左時右、唇上頸間，不知怎麼安置才好地一陣狂吻，玫瑰在他懷裡銷魂蝕骨，無力抗拒。強尼終於放開她，「去我住的地方好不好？我們現在就去。」

「你現在正在上班嗎？」玫瑰驚魂甫定，好笑地問，一邊把裡裡外外的衣服整理好。

「我試了五天了，五天不去看妳，妳不知道這五天有多長。我整天想妳，整天地想。現在只有一個辦法，就是我們做愛。」強尼又要去撫摸她，玫瑰驚慌地按住他的手，「你瘋了嗎？我現在要回店裡，我們走吧。」（五）