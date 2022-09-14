阿普航空／圖

「踏踏實實學習」，不記得上次聽到這話是猴年馬月了。幾近感動的喜悅刺激著我的運動性語言中樞，我跟她聊學英語的收穫和困惑，說最早為了聽懂英文歌咬牙啃字典，不料，視如畏途變成愛屋及烏，英文歌詞幫我答對了不少語法選擇題和完型填空題。本以為一路考第一就萬事大吉，直到出國才發現，想說話時張不開口，張開口時詞不達意，看來從書本理論過渡到實際應用的大業，任重道遠。她同意學英語沒有捷徑，不管怎麼學，都有提升空間。自己今天的成績，來自十幾年如一日的高強度訓練。我從心底佩服她的毅力。

我跟她聊娛樂圈的新聞舊事，從新鮮出爐的公告牌百強單曲榜，到布蘭妮和瑪丹娜 在MTV音樂錄影帶頒獎典禮上的熱吻，從聲名狼藉先生天賦過人的唱詞，到科特‧柯本的神祕之死。她對美國流行文化的精通程度不亞於我，雖然一出美國國界，就出了她的關注範圍，我也不在乎。不聽中文歌就不聽吧，有個看得見、摸得著的人聽得懂我在說什麼，我已經樂得找不著北了，還管她聽得懂多少。就連睡覺的點兒到了，都要躺床上接著聊。

我告訴她，我正在步她後塵，拚加權平均成績GPA。這次暑期交換做為一門選修課，占三個學分，我不能掉以輕心。同時也好奇號稱留學首選國度的高校，有著怎樣的治學環境。雖然我不知道最終落足何方，但我知道，我不屬於現處的環境。我現處的環境談不上治學，因為治學者寥寥無幾。教授講課心不在焉，一學期下來，進度依舊停在課本前言，自己的豐功偉績倒是羅列了不少，包括資格有多老，科研水平有多高、福利 待遇有多好、客座教授邀請函上開出的條件有多好──只要授權播放本人講座錄音，不菲的報酬便可換得酒足飯飽，那絕對是「運籌帷幄之中，決勝千里之外」。

可惜單純的成果展示，不具備足夠的鞭策力，來喚醒台下眾生的內驅力，因為聽課的人同樣心不在焉。C語言上機課，是大多數同學的網遊課。隨便叫起來一個問問，最基本的冒泡算法，都不知道怎麼實現。

我給她講我們專業的女生宿舍有五員猛將：一號選手每天早上四點起床，花四小時化妝，然後滿街物色金主。她的名牌衣服、鞋子、包包、旅行費用、學費，都是辛辛苦苦睡來的。二號選手沒撐過大一第一個月，就和從老家來找她的男朋友，在校外租了套房，養了條狗，過上了小日子。她媽媽打電話到宿舍，我們用「她去上自習了」、「她去洗澡了」、「她去買吃的了」……來搪塞。各種理由轉了好幾輪，最後黔驢技窮，只好請她媽媽打她手機 。她鮮少上課，考試靠三號選手和四號選手給她遞紙條蒙混過關。

三號、四號老拌嘴，三號認為，要嫁就嫁斷子絕孫的富老頭，老頭一蹬腿，財產全歸她。四號說你傻，找有錢的不如找有權的，有權意味著有錢。五號選手是遊戲迷，為了不耽誤打遊戲，練就了不用筷子、不用眼，左手將一飯盒炒土豆絲穩送入口，右手照常操作鼠標的本領。她與遊戲搭檔結為虛擬夫妻，忘情地生活在另一個空間。

剩下我是書呆子，不摻和無關學習的事，延續著符合高中生、違背大學生的生活模式，所以淨挨損。不光挨她們損，還挨系辦公室諮詢處的師兄、師姊損，說別人來諮詢選修課，都問哪門課好過，你倒好，問哪門課有用。這種問題啊，我們解答不了，你回去自己慢慢琢磨吧。我無言以對。印象中，惟獨體育老師強調過女生學網球有用：「應酬時碰上哪個老總愛打網球，你們露臍裝、小短裙一穿，機會就來了！」──此番例證，清零了我學網球的熱情。

冷飛白邊聽邊搖頭，說這都是些什麼人啊，品味真差。我老宅家，不知道班裡的爛事，光聽說有人為保研爭得頭破血流，至於嗎？為了待在這麼個地方？不可思議：「我到學校主要是上英語課，外加跟外教聊天。我英語好，外教可喜歡我了。」

砰砰砰砰砰，敲門聲烘托著甄琪的呼喚，打斷了我們的交談：「派對！有外國帥哥！去不去？」

冷飛白看我，我使勁搖頭，她衝外喊道：「不去！睡了！」

是啊，明早要上課，現在都快十一點了，這一去，回來還不得後半夜。

「啐，甄琪整個一事兒媽，大事兒、小事兒跟我過不去，嫌我不參加運動會，不跟班裡人打牌、逛街、泡水吧，嫌我不疊被子，拽衣服像天女散花。天女散花怎麼了？我就是天女，她呢？還珍奇，我看真俗倒差不多！」冷飛白發著牢騷，手腳麻利地關了燈跟我道晚安，留我在黑暗中略受驚動地解讀她的慍怒。

時差動搖著夢的沉穩，清醒與迷糊的對峙中，形同虛設的木牆板大面積滲進貫穿走廊的喧嘩：「說，他摸沒摸你？摸沒摸？都摸哪兒了？……是這兒嗎？還是這兒？爽嗎？爽吧！哈哈哈哈哈……」（二）