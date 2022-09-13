卡羅來納之夢（三七）

林靜模稜兩可，她自從到美國，就成了苦行僧。可是在中國，她也是半個苦行僧，跟賈毅在一起的時間，算起來不到三個月，因為他整天出差。當然她來美國，每天神經繃得跟張開的弦一樣，兒女情長遙遠得如同遠古。

現在韓風說著，兩個人就站到了洗手間的玻璃鏡前。韓風伸出雙臂圍住了她，好像一切來得並不突兀，林靜也就順從地靠在他的胸前。他們這樣相依著走進臥室，那張大床墊上鋪的紫紅毯子春風迎面一般，還是林靜從國內帶過來的，她得了優秀教師的獎品。他們這樣躺上去放平了的身體像兩張要啟程的風帆。

不行，韓風試了又重來。索性讓她伸開雙腿，他把頭埋了下去。一陣旋風過後，兩個人重新躺到床上。韓風又講起他那室友和老婆。現在不吵架了，也不做飯了。老婆去日本 餐館打工，每天晚上回來都會帶壽司，都是點錯或做錯的。而老公呢，竟然就跟同系的一個女生好上了，這女生也是今年新來的。室友還跟我說，女的勾引他，在他面前搖來晃去。短褲都露出來了，我就上去了，他說。女的訂婚了，未婚夫也馬上就來了。

林靜於是想起碰到的一個老中，這人在舞會上跳過兩次，算是認識，化學系的，在讀博士。那天下雪，林靜從系裡往回走的路上，正好碰到他。路滑不好走，也就坐上了他的車。結果是車開著、開著，竟然開到他家，他說要先取個什麼東西。林靜站在進口處等著，他卻又返身回來。（三七）