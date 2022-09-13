「那個病人很重要嗎？我們要坐飛機去看他！」

「是的。」

「很重要的人為什麼姥爺、姥姥不一起去？」

崔茵寧忽然啞口無言。她其實想跟浩浩說清楚，卻發現萬語千言，不知怎麼開頭合適。直到到了醫院門口，她才意識到，再說什麼已經來不及。

尚榮太太應該已經等了好一會兒。她的神情很淡然，沒有一般等人的張望和心焦，崔茵寧覺得挺奇怪的，她們毫不費力就認出對方。

「尚太太」這個稱呼從崔茵寧嘴裡冒出時，她打了一個激靈。她記得第一個這樣稱呼她的是他們剛來紐約的房東 ，一位十分優雅的台灣女人，說話總是像在撒嬌。崔茵寧當時覺得好奇妙，相同的稱呼、不同的聲音蹦出來，就會有天上地下之差。房東發出來的「尚太太」含著風情萬種的遐思。

那時的尚先生、尚太太，風華正茂，連呼吸的空氣都蘊藏著甜蜜。曾幾何時，這個稱呼變成了別人的專屬，與崔茵寧再無關聯。

尚太太觀測不到崔茵寧的心情，她臉上是所有經歷這種災難人都有的悲痛。她的身子和她的聲音一樣搖搖欲墜，讓人很想去扶上一把。她似乎想告訴崔茵寧很多，一直不停絮叨：「尚榮不願你們來，他怕打擾你們的生活。請你們來是我的主意，我不希望他和你們留下終身遺憾……」

崔茵寧聽得心不在焉。雖然這樣她很愧疚，可她還是忍不住細細打量對方。這個人是不是和自己一樣，和尚榮度過了美麗的時光？他們相愛嗎？主角已經更換，故事還和以前一般動人嗎？

浩浩有些緊張，一直牢牢抓著崔茵寧的手，這讓她的思緒不至於飄得太遠。（二五）