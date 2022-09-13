法拉盛的紅玫瑰（四）

玫瑰在餐桌上，把昨天夜店裡的種種講給大偉聽，特別描述派克王所說那段掏心窩的話。「如果我半身不遂，你也會嫌棄我，希望我死掉吧？會不會？」

大偉只管吃他的早餐，不予理會。玫瑰不斷追問：「不回答就是會嫌棄我、希望我死掉的意思嗎？」

「什麼亂七八糟，誰說妳會半身不遂？」大偉站起來，過去吻一下玫瑰後，迅速去壁櫥裡拿外套穿上，臨出門問：「馬修會過來接妳吧？」

「大白天我自己走過去。」說著開始收拾盤碗。她不覺得跟大偉提出的問題有什麼無聊，疫情 之下，如果夫妻一方染疫要死了，另外一方應該躲得老遠，以免被傳染嗎？派克王一定會說：「是的，躲得越遠越安全。」

大偉會怎麼做？她自己呢？玫瑰呆住了。

玫瑰出了公寓大樓，跟著大夥人在緬街上等紅燈。綠燈一亮，兩頭擁擠的行人立刻交叉著大步前進，各有各的方向、各有各的去處。她喜歡賣乾貨和中藥的店鋪，老是讓她想起小時在台北的家。她母親常買四物或十全大補，用來燉雞腿、香菇。燉煮的時候，屋裡瀰漫濃厚的中藥氣味和肉香，那個四物湯、大補湯的味道，回想起來，真是好吃極了。

他們當初選擇在法拉盛 定居，是為了家裡的老人來的時候可以自己上街。但大偉的雙親前幾年已經去世，玫瑰的寡母則在休士頓 照顧一雙孫兒女，一直抽不開身，過來看他們。

玫瑰在超市裡見到寫著很甜的櫻桃小番茄，遂買了一大包帶到夜店，讓南美工人洗乾淨了，裝盤裡招待顧客，當然他們自己先吃去大半。以後她上班一路逛過來，也就經常買點蔬果、芝麻糖、花生糖之類的零嘴。（四）