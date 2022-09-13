阿普航空／圖

Intro

「借我一條你的褲衩吧！」嬌滴滴的聲音，繞過衝我撅起的雪梨臀，打著旋兒飄來。冷飛白面朝懸窗，從碎花裙裡褪下肉色三角褲，拋到床上。陽光穿透裙襬，沿著她又長又直的腿，晃悠悠地勾邊。

「你自己的呢？」寫作業的思路被打斷，我有些不耐煩。

「都髒啦，沒空洗。」

「你有空見戴倫，沒空洗褲衩？再說，你去見戴倫，還用得著穿褲衩？」

「討厭、討厭，不理你了啦。」她眨眨眼、嘟嘟嘴、甩甩手，哼著小曲兒扭出宿舍：「你是電、你是光、你是唯一的神話，我只愛你，you are my super star……」

中文歌？冷飛白同學，你居然唱起中文歌了？你忘了你的由衷之言嗎？──「我從不聽中文歌，從不聽，從不。」難道這就是墜入情網的狀態？先不說個性突變多少、腦子摔成幾瓣，單單荷爾蒙，就已經氾濫到跟我這個同性室友都要發一發嗲了。

可怕，真可怕，我不要變成她那副樣子，我不要談戀愛！憤憤摔下圓珠筆，我把落到下巴尖的稿紙往前一推，哧溜──稿紙滑向寫字台邊緣。不好，我竄起來撲上去，幸好按住紙角。

重新落坐後，深吸了口氣，繼續寫寫不完的作業。為什麼作業這麼多？因為寫完了自己的，還要寫冷飛白的。為什麼寫她的？因為組員合作項目，共享60%的得分。她忙著和戴倫約會，我不替她寫，自己的成績也要被拉下來。

她不在乎學分，我在乎。她的托福差七分滿分，我的出國申請才剛開始，我能不急嗎？問題是一周前，暑期交流項目拉開帷幕的時候，她判若兩人。她的判若兩人，導致2004年七月──我在密西根理工大學做交換生的整整三周被學習占據，不過占據我記憶的，倒是學習之外的見聞。

Verse 1

我在飛機上睡得東倒西歪，眼皮開開闔闔再開開，就到了地球另一端。接機的麵包車有點小，塞完行李後，每人只能用奇怪的姿勢來填充行李間的空隙。我蜷成球窩進角落，腦門貼著側窗，消受著背後甄琪的大嗓門：「你們知道嗎？這趟出來，全校報名的十四個同學裡頭，就咱六個女生拿著了簽證 。簽證官給過的坎兒也絕，必須得有出國經歷才行。幸虧我以前去過好些地兒，把他侃得一愣一愣的，他還問我交沒交過外國男朋友呢！」

甄琪家離學校兩站地，可她習慣住校，說願意跟大家夥紮堆。她瘦小的身體裡裝滿能量，開腔猶如吹嗩吶，洪亮中帶著濃濃的鼻音。身為國際貿易專業班長，她被遭拒簽的老師任命做領隊，成了孩子王。

怪不得，我想起簽證官上來就問我去過哪些國家，我光顧著跟他形容泰國 的蝸牛有多大，棕底白條紋的，像香草巧克力甜筒，沒說完他就讓我過了。

「剛才飛機上挨著我坐的大鬍子跟我嘚啵了一路，說他們打小學就開始接受性教育 。老師、家長從不攔著孩子們發生關係，反正攔也攔不住，不如趁早普及避孕知識。他們要是上大學還不破處，會被瞧不起的。就算有宗教信仰的人，也想法子糊弄上帝！哈哈哈哈哈……」

我驚訝甄琪怎麼這麼不見外，心裡有些不舒服，又聽到其他人熱情高漲地附和：那咱們什麼時候也開開洋葷哪！心裡更不舒服，誰跟你們「咱們、咱們」，你們愛跟誰開跟誰開去。

車到拐彎處，我的腦袋順著慣性左偏九十度，看到有個斜靠銀色復古行李箱的女生默不作聲。陽光滑過她的脖頸，像滑過半透明的和闐玉。

這裡的樹真多啊，流光飛舞的綠色逶迤起伏，不費吹灰之力啟動了我的方向感──之前我的方向感像停擺的鐘，不實用卻能指明兩點：家、學校。現在，它全盤錯位地運轉，叫我時時刻刻暈頭轉向。

總算到了目的地，藏身疊翠的鳥兒們唱出寬寬扁扁的磚房、說說笑笑的行人和三三兩兩的車輛，一切恍若世外桃源。分宿舍的時候，有人輕拍我肩膀：「咱倆一屋好嗎？」

我扭過頭，是車上那個安靜的女生，團團臉戴眼鏡，瓷娃娃似的，瞇著彎彎的眼睛衝我笑：「我叫冷飛白，今年上大三，國際貿易專業的。你呢？」

冷飛白，好文藝的名字，出自北宋大臣陶谷的《清異錄‧天文》，是雪的異稱。所謂名如其人，我對她頓生好感：「沒問題。我叫胡剛剛，大二，信息管理與信息系統。」

同款的眼鏡、同類的性格、同樣的目標、同住西城區，我們身上有找不完的共同點。她告訴我，她不久前以高分拿下托福，正一鼓作氣備考GMAT：「我來這兒打算踏踏實實學習。眼瞅著畢業就該來美國留學了，可不能跟那幫沒出息的人攪和在一起。隔壁那間宿舍大，讓她們在裡頭瘋吧。」（一）