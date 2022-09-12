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卡羅來納之夢（三六）

凌珊

她跟林靜道，這人神經病，一個勁兒地說要壽司，跟他說了我們是中餐館，沒有壽司，他還不肯放電話。

林靜心裡偷著樂得冒泡，想起剛才老頭問她名字時，她隨便告訴他叫Susie，所以他電話上一說要找蘇西，林靜就明白了。瘦女孩不明就理，還以為他要「壽司」，真是笑翻又不能解釋，林靜只是兀自在心底樂著。

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寒假短，沒多久開學了，林靜的餐館生涯於是告一段落。她在醫護系找到了資助，系裡也找到了免學費的工作，計算機室幫學生上機做作業。就是簡單的計算機操作，但是一般老美一聽計算機就給嚇跑了，其他種族自然是趨之若鶩。

資助難找，大都要等半年以上才能找到，還要到系裡跑斷腿地問。林靜有時夢裡都在找資助，在各個系裡穿梭，有時候還開了汽車。夢裡這汽車像飛機一樣飛過天空，下面是河流和草地，高原一樣的黑綠灘草地。有時候到了地方，樓房林立，宿舍樓和教學樓混繞在一起，她在路上走，不小心走到河對岸了，又不小心走錯了樓。到了樓前的門廊，又躊躇著不知該不該進去。這樣的夢做多了，林靜懷疑自己是不是白天也在做夢。

韓風說，他有一陣也是那樣，就是太過高度的緊張導致的吧。你知道嗎，好像性生活都影響了。韓風低了眼瞼道。林靜給他說得一愣，「性」這個字聽起來，彷彿上個世紀的事情了，再說一個人哪來什麼性生活。

不是，韓風吞吐道，就是，嗯，我那天自己試了一下，就是拿小玻璃瓶試吧，好像不行了。（三六）

汽車 中餐館

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