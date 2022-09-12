對方彷彿一直在等著，即刻發了一句長語音。聲音猶如風中凋零的落葉，話顛三倒四也有重複，大意是尚榮得了胰腺癌，問崔茵寧是否可以帶孩子過來見見。

崔茵寧感覺有個炸雷，「轟」的一聲巨響，然後腦海裡一片空白。剛才心頭湧起的各種無羈猜想被炸得七零八碎，散落一地。她不知如何去收拾，那些碎片彷彿都在朝她譏諷地笑。

崔茵寧飛速地回覆了幾個字：具體地址？便開始在網上搜尋機票。最快的是第二天早上的，當天往返的雙程有優惠，崔茵寧毫不猶豫地選了。優惠也是理由，可以決定選擇。

機票訂好了，崔茵寧卻不知下一步該幹什麼。她的口有些乾，便走去樓下倒水喝。路過父母房間，聽見老媽的聲音：「這小莫看上去比尚榮體諒人，飯也做得好，要是寧寧和他在一起……」

崔茵寧用力敲了敲門：「我明天一早帶浩浩去紐約，尚榮確診胰腺癌，已經下了病危通知。」

「你說什麼？尚榮得癌。什麼時候的事情？年紀輕輕，怎麼會得這樣的病？」老媽打開門衝了出來。

崔茵寧無力地搖搖頭：「我也不知道。」

老爸也跟了過來：「你們去多久？」

崔茵寧：「當天就回來！」

老媽看著崔茵寧，深深地嘆了一口氣。崔茵寧覺得有點冷，回身往自己房間走，她忘了自己出來是要去樓下喝水。秋天美國南方的夜，不開暖氣也挺涼。

浩浩早上四點給叫醒時，有些發暈：「媽媽我們要去哪裡？姥姥、姥爺去嗎？」

崔茵寧盡量如實回答：「我們去紐約看望病人，馬上回來的，姥姥、姥爺不去。」（二四）