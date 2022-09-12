我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

各自孤獨（二四）

夏嫿

對方彷彿一直在等著，即刻發了一句長語音。聲音猶如風中凋零的落葉，話顛三倒四也有重複，大意是尚榮得了胰腺癌，問崔茵寧是否可以帶孩子過來見見。

崔茵寧感覺有個炸雷，「轟」的一聲巨響，然後腦海裡一片空白。剛才心頭湧起的各種無羈猜想被炸得七零八碎，散落一地。她不知如何去收拾，那些碎片彷彿都在朝她譏諷地笑。

崔茵寧飛速地回覆了幾個字：具體地址？便開始在網上搜尋機票。最快的是第二天早上的，當天往返的雙程有優惠，崔茵寧毫不猶豫地選了。優惠也是理由，可以決定選擇。

機票訂好了，崔茵寧卻不知下一步該幹什麼。她的口有些乾，便走去樓下倒水喝。路過父母房間，聽見老媽的聲音：「這小莫看上去比尚榮體諒人，飯也做得好，要是寧寧和他在一起……」

崔茵寧用力敲了敲門：「我明天一早帶浩浩去紐約，尚榮確診胰腺癌，已經下了病危通知。」

「你說什麼？尚榮得癌。什麼時候的事情？年紀輕輕，怎麼會得這樣的病？」老媽打開門衝了出來。

崔茵寧無力地搖搖頭：「我也不知道。」

老爸也跟了過來：「你們去多久？」

崔茵寧：「當天就回來！」

老媽看著崔茵寧，深深地嘆了一口氣。崔茵寧覺得有點冷，回身往自己房間走，她忘了自己出來是要去樓下喝水。秋天美國南方的夜，不開暖氣也挺涼。

浩浩早上四點給叫醒時，有些發暈：「媽媽我們要去哪裡？姥姥、姥爺去嗎？」

崔茵寧盡量如實回答：「我們去紐約看望病人，馬上回來的，姥姥、姥爺不去。」（二四）

上一則

從武功高手變美容狂 金庸三改王語嫣是神改還是魔改？

下一則

海上看日出

延伸閱讀

各自孤獨（三）

各自孤獨（三）
84歲北京電影節封后 吳彥姝：獎歸所有偉大母親

84歲北京電影節封后 吳彥姝：獎歸所有偉大母親
各自孤獨（二）

各自孤獨（二）
各自孤獨（一）

各自孤獨（一）

熱門新聞

17世紀荷蘭畫家維梅爾知名畫作「倒牛奶的女僕」。美聯社

維梅爾畫作倒牛奶的女僕 掃瞄技術揭350年玄機

2022-09-08 15:58

老婆不借，書不借！

2022-09-04 02:01

中中，你在哪裡？

2022-09-05 02:00

患難見真情

2022-09-08 02:00
珍貴藏書不該化為烏有 許多圖書館會為知名學者的捐書成立專區，圖為國立東華大學收藏詩人楊牧數千冊藏書的楊牧書房。(本報資料照片)

珍貴絕版藏書無處去 回收變紙漿 台學者嘆：會含恨九泉

2022-09-10 21:15

麗塔的歸宿

2022-09-04 02:02

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年