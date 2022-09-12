時勢造女俠（全文完）

終於在一次聯誼活動中，華悅被省委大院的某位公子看中了。女人的美貌真是一塊金色的敲門磚，華悅開始時來運轉。結婚的時候，我們院長也被邀請去了小範圍的家宴。院長心中忐忑不已，暗想這難道是鴻門宴不成？

公婆領著兒子、媳婦敬酒的時候，公公專門對院長說：「您是華悅直系領導，以後就多勞您費心了！」

院長彎腰一疊聲地答應著。華悅故意對公公說：「要不是我們院長，上次的處分還不知道怎麼樣呢！」

公公久經官場，看看臉色，就大致猜出了怎麼回事。他不動聲色地舉起酒杯說：「感謝、感謝！喝酒、喝酒！」

一竅通百竅通，華悅的運氣越來越好，幾次被評為先進模範，破格批下來了教授職稱。想起以往的經歷，華悅不由得搖頭慨嘆自己的幼稚。很多時候我們以為的天災，其實是人禍。每個人降臨到世間都帶著三隻眼，但只有吃了虧，第三隻眼才會睜開，才能學會如何保護自己。

十來年後，我在車站偶然碰到了華悅，她更加漂亮了，精心修飾的髮型和保養得體的身材都告訴我，她現在過得非常好。華悅做為學科帶頭人來北京 參加會議，看到我非常興奮，跳躍著就向我跑了過來。在那一瞬間，我似乎又看到了那個不諳世事、清純如水的小姑娘。

華悅笑著和我擁抱，問我幹什麼去、在哪兒工作，誠懇地邀請我回去做講座，她一定會給我開最多的講課費。

我笑她好大的口氣，層層疊疊的紅暈又開始浮現在她的臉上，華悅嘻嘻笑著說：

「你放心，現在我說了算！」（全文完）