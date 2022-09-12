法拉盛的紅玫瑰（三）

薛慧瑩／圖

眼前的人用意很明顯，這人還不知為何看來特別順眼。但是她不想背著大偉，跟別的男人出去，尤其對方是個老外警察 ，更顯荒謬。

兩人說話的同時，玫瑰瞥見強尼眼光掃到露露，憑直覺，玫瑰看出露露是他下一個獵物。玫瑰想到剛才的心思，真是自作多情得愚蠢至極。她轉而又想到，跟警察要保持良好關係，遂解釋：「我有點緊張，我們剛開張，你知道的，我有壓力。」

「妳有任何問題，只要找我。」說著要過玫瑰的手機 ，「這是我的專線，任何時候都可以找到我。妳真的不肯出去？」

「真的不行。」玫瑰很高興可以這樣婉轉地拒絕他。她有時覺得自己真是操作這種尷尬處境的高手，可惜總也用不上。因為跟大偉在一起，只要簡簡單單地實話實說，不需要這些花花腸子。

馬修出來，站在玫瑰身邊問：「警察又來做什麼？」

「不知道。」玫瑰搖頭，像要掩飾什麼似地說：「警察常來的話，不會有壞人來找麻煩吧。」

馬修一反常態地幽默一句：「如果運用想像力，我是不是應該說，警察是來看望玫瑰的。」

玫瑰一聽，笑了好一陣才正起臉色，「原來你也這麼會說笑！請快點把你曾祖父母的故事寫完，請再寫更多，我做你最忠實的粉絲。」

派克王在櫃檯那邊，回頭不知跟玫瑰說些什麼。玫瑰撂下馬修，過去聽派克王說：「你們的夾肉餅是我吃過最好吃的，心靈手巧的人才做得出來這樣的美味，一定是妳燒的。」

玫瑰搖搖頭，聽他嘖嘖連聲地接著說：「這肉裡面很特別的，有橘皮吧，還有花香的味道，真的不是妳做的？」

玫瑰明白將來在夜店裡要碰到的，大概多半像派克王這般藉酒壯膽的顧客，他不過喝一瓶啤酒而已。

「是我們大廚特別調配的醬汁，喜歡就多吃一點吧。」

「跟妳說一件掏心窩的話，這老天爺虧欠我一個幸福的家。我啊大半輩子辛辛苦苦養家，真的很不容易喔。」派克王說得好像要哭出來了，「現如今女兒避不見面，太太半身不遂，她要嘛好起來過正常生活，要嘛死去。這樣半死不活地拖著我，我快撐不下去了。」

玫瑰聽得心驚不已，頓一會，見他盤裡還有一個沒有吃掉的夾肉餅，於是說：「不是很好吃嗎？為什麼要剩下？」

派克王兩口吞掉夾肉餅站起來，用紙巾抹嘴，「我很快會再回來，我很喜歡這裡。」

玫瑰謝他。

夜店十一點後只有寥寥幾個喝悶酒的顧客，馬修把結帳的工作交給玫瑰，他自己四處查看後準時關店。大偉叮囑玫瑰，一定要讓馬修送她回家，不可一個人走夜路。馬修開車，他住在布魯克林。其實從夜店到停車場的一段路，未必比玫瑰回家的路安全，所有的店家都打烊之後，街上淒涼得很。黯淡的燈影裡，總有幾個幽黑沒有光的角落，他們見到無家可歸的流浪漢就睡在那裡。深秋的夜很冷，街友們裹著好幾張單薄的棉被或毯子，蒙頭睡在地上。聽說在一月到三月的大冷天，如果流浪漢沒有被強行帶走，多半會凍死。

玫瑰曾經在曼哈頓參觀過很大的浪民收容所，不知為何還是滿街流浪漢？據說是浪民怕在收容所被其他的浪民毒打。生活無憂、有正當工作的人，都會自相殘殺，何況出於無知、頹喪或殘暴的浪民。另外也可能已經習慣，愛睡哪條街就睡哪條街，這可是他們的基本人權。如此自由自在慣了，日久也能睡出滋味來吧。玫瑰在大都會裡住久了，經常會給流浪漢一元、兩元，但這樣夜半遇見他們還是怕，非常怕。她不斷催促馬修：快點走！走快點！馬修文弱，萬一遇見歹徒，非但無力保護玫瑰，說不定反過來玫瑰還得拯救他。

玫瑰回家漱洗完了，大偉才回來。平日裡玫瑰總要準備小黃瓜、捲心菜、芹菜、番茄、蘋果一類的蔬果等待大偉，但前一天喝醉，次日大偉能夠硬撐到絲毫不影響工作，已經是他所能做到的極限。玫瑰清楚大偉一回家，直接會進到臥室裡，面色蒼白，隨便脫下衣服倒頭睡下，不要一秒鐘便睡死。整個過程從前一夜爛醉，到今日準時上班、下班、回家，最後一言不發地再上床大睡，這一連串的動作，時間控制得像進行一項儀式，絕對準確無誤。

相對於夜店裡的喧鬧，還有那種隱然惶惶終日的感覺，玫瑰感到燈光下的家真是舒適極了。她穿著寬鬆的睡衣，盤腿縮在沙發上查看手機，最近大家爭相傳遞的，都是封鎖下慘烈的武漢疫情，義大利 緊接著跟進，視頻上一個一個瘦弱的病患，歪歪斜斜倒在佛羅倫斯陰暗的街頭……玫瑰大量吞入所有訊息，直到眼皮撐不開才回臥室，小心翼翼爬到大偉身邊躺下，無論怎麼不出聲，大偉總習慣在睡夢中摟過她。

玫瑰比大偉略早一點起床，她煮咖啡、烘麵包、洗切水果，一切就緒後，站在窗前等大偉。

他們的公寓在頂樓，從廚房的窗口望出去，除了遠遠近近的高樓，還有細長的公路，公路上流水似在滑行的車輛，和碧藍色的長島海灣，一起靜靜地躺在遠方。不知為何，這畫面使她有滄桑之感。（三）