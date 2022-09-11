卡羅來納之夢（三五）

林靜於是來到這家叫「勝利」的餐館，門面的確小，倒是名字可親，林靜想起小時候的一家電影院 也叫這名字。林靜想起「勝利」電影院裡那黑漆漆的過道，也就覺得這裡無緣無故地親切起來。

老闆是個年輕的女子，大概三十多歲，這是她開的餐館。她問林靜有沒有經驗，林靜實在不好意思提自己那一天的經歷，就模稜兩可地說：有一點兒。

那你給我做做看。女老闆說著，把托盤拿出來，讓林靜倒上水杯，演示一番上水、上菜的勁頭。等她做完，女老闆笑道：你動作也太慢了吧，說著學林靜的樣子走了一遍，又自己從頭到尾做了一遍。這樣，要快才行，不然忙起來很多人的。

林靜笑著點頭，於是留下來開始這第二家餐館的經歷。到了中午，沒什麼人，女老闆就走了，讓前檯一個瘦小的女子監聽電話和外賣。林靜無聊著，堂吃人少，大都是外賣。

不久進來一個六十多歲的老美，要了一份午餐包飯，林靜端給他。老頭吃著總要沒事找事地找林靜聊天，一會兒拿筷子、一會兒要醬油。最後走的時候，問了林靜的名字，又問林靜要電話。林靜於是說沒有電話，心想你是大夢做多了吧，以為餐館各個服務員都等你救苦救難呢。

老頭走後沒多久，一個電話進來，瘦女孩正忙著，就讓林靜接。林靜接起來一聽，就辨別出是那個老頭的聲音，就說稍候。然後去叫瘦女孩，說，外賣的，聽不懂要什麼。

只聽電話上女孩一連串叫了好幾遍「什麼」，終於放下電話。（三五）