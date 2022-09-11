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各自孤獨（二三）

夏嫿

阿萍夫妻離開後，家裡頓時安靜。老莫還在收拾碗筷，崔茵寧媽有些不好意思：「讓寧寧來，你都忙了一下午。」

老莫偷看了崔茵寧一眼：「沒事，體力勞動是鍛鍊身體，腦力勞動才辛苦。」

這話對老媽非常受用，老媽的眼睛開心得瞇成一條縫：「我也這麼想，所以平時啊，寧寧一點家務也不幹的。」

崔茵寧一旁兀自好笑，這件事忽略她的意見，應該算十分圓滿。不過終究自己還是需要盡快表態的，不然這走向越來越失控。

沒等躊躇著的崔茵寧開口，老莫低聲說：「今天是我生日，本來以為是要獨自過的，沒想到這麼多人陪我吃飯，真是太開心了……」

崔茵寧一驚：「啊？怎麼不早點說？蛋糕都沒有買。那、那，生日快樂！」

老莫連聲稱謝，樂呵呵地拎著一大包剩飯菜走了。崔茵寧聽到她媽在身後說：「這南方人過日子也真是精細，剩飯菜都幫我們留好了。只吃一天的量，說吃多了有危害。」

崔茵寧看著她媽唾沫星亂飛、眉飛色舞，吞下了準備和父母要說的話，飛速地回到了自己的臥室。

微信的提示音一直響，崔茵寧知道那是阿萍。阿萍喜歡邊想、邊打字、邊發，一句話經常四、五次才發全。如果有多重意思要表達，就像搭樂高積木塔似的，長長短短，高度可以直達雲霄。

崔茵寧漫不經心地翻看著，發現有微信申請人添加，是老莫嗎？她猶豫著點進去。

──你好！我是尚榮的太太，可否和你談一下？

這句話是重複的字樣三遍，一起在手機頁面上顯示。

這幾個字崔茵寧看得非常扎眼，可若是不接受，對方大約會感覺到崔茵寧你扎心了。她用指頭很用力地點了「添加」。（二三）

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