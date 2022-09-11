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時勢造女俠（八）

張舒涵

「我不想說什麼國家民族的空道理，我只要你記住一句話：替領導背黑鍋，是最物超所值的。」

華悅很乾脆地搖頭：「我不背黑鍋。」

院長面色凝重，攤開手冷笑說：「那我也不替你求情了，咱們該怎麼處罰，就怎麼處罰，開除公職也沒問題！」

華悅梗著脖子喊：「好啊，那我也把我知道的這些事，全都說出去。我沒好，你們也別想好，咱們往大裡鬧、往死裡鬧！」

院長氣得面色蒼白，顫巍巍地說：「可惜、可惜，我還準備把你當後備幹部培養的。華悅，等你到了我這個年紀，就知道和領導吵架，是多麼得不償失了！」

這次吵架之後，相關的處理結果始終沒有下來。院長還是擔心華悅去鬧，就暗中使了一個「拖」字訣，不管誰來問，都是「好好好，馬上處理」，拖到後來，也就沒人再記著這件事了。很快「非典」結束了，舉國上下都是讚揚之聲。這個時候再揪著人給處分，實在不合整個社會歡呼鼓舞的時宜。

華悅經此一役，名聲鵲起，但是領導對她冷淡了很多，各種工作也不再找她。華悅也樂得清靜，索性搬離了學院宿舍，搬回到教工宿舍樓裡去住，校園裡再難見到她的身影。

瑣碎的事情沒有了，所有的好事也沒有了。評職稱、論先進，華悅的名字再也沒有被提起過。華悅看得很開，對我們說：

「他們都能拿我出來頂缸，還會真心抬舉我？我背著一個處分，他們會給我評職稱、評先進？簡直是笑話！」

苦難成就了華悅的心智，她變得越來越成熟，也出落得越來越漂亮。追華悅的男人很多，她始終不肯點頭。（八）

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