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卡羅來納之夢（三四）

凌珊

董老闆不想交啊，老闆娘上去把錢盒子打開，全在這裡！黑人拿著錢跑了。董老闆拿起菜刀，發瘋一樣喊：我他媽不幹了，我要宰了他！他老婆抱住他也喊著，有人在就有錢在！

哎，老闆娘嘆著氣，抹了一把眼睛，老闆也終於坐了下來。林靜卻給剛才的故事嚇得不知說什麼好，眼淚也要流出來。還有她的褲子，今天特別穿了一條新褲子，現在給那個春捲弄得全油了，心裡又是心疼、又是驚異。

老闆開口接著老闆娘的話說：就是住的地方也要小心呢，有時候下班開車，就有老黑跟蹤。後來我們搬到山頂上有小區鐵門的地方，就好多了。

林靜看著他說話的樣子，她這一天已經夠擔驚受怕，卻沒想到老闆兩個人把她當成了訴說對象。林靜於是說，感謝他給自己機會，但是餐館這活兒她實在不適合，所以今天就此一別。

老闆娘瞪大眼睛說：你幹得挺好啊，幹麼要走？

老闆也說：那很可惜。你知道嗎，那麼多人來申請，我要了你，是因為你跟我一個姓。不過，我理解。

林靜從餐館走出來，望著那門樓一樣的前門，中國城如此近，又如此遠。

許多年後，她才明白那個Moo Goo Gai Pan就是「蘑菇雞片」的粵語發音，真是虧她還在廣州待了好幾年，這麼簡單的詞語都沒聽懂，也是給中餐館的陣勢嚇到了。

韓風倒是很贊成，說：不在那裡幹是對的，你看那個老闆也是個狠角色，老婆都大肚子了，還要撐勺做菜。以前的老婆也是嫌人家老了，就不要了。中餐館有得是，這一家不行，下一家好了。（三四）

中餐館 黑人

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