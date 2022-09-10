其實怎麼做都無法逆轉自然規律，春去秋來，黑夜就會變長。人也一樣，終究要老去。崔茵寧在奔往不惑之年，很多的人生大事在這個年齡，都成了無法逆轉的定局，而不管她怎麼心如止水，卻因為婚姻的裂變而處於待定，讓人有黑色幽默之感。

崔茵寧在家門口看到了阿萍的車，阿萍真把她家當自己娘家，隔三差五不請自到。阿萍依然沒孩子，他們夫妻把這問題交給上帝去安排。阿萍的現任非常喜歡浩浩，經常帶浩浩參加各種活動。浩浩的生活裡沒有嚴重的缺失各種愛，阿萍夫妻功不可沒。所以崔茵寧對阿萍他們的來訪無任歡迎。

浩浩和阿萍先生興高采烈地玩著遊戲，崔茵寧笑笑算是招呼，往廚房走去。廚房裡和阿萍一起忙碌的不是她媽，是老莫。她的父母正坐在餐桌旁，喜孜孜地評論已端上桌的菜。崔茵寧的出現並沒有影響現場的節奏，讓她覺得自己好多餘。

等崔茵寧換好衣服從樓上下來，老媽好像終於注意到了她：「過來、過來，看看南方人做菜就是講究，你看這菜做得多漂亮。」

阿萍見到新大陸似地誇張：「主角終於出現，我們可以開飯啦！」

浩浩聽到呼聲，飛快地去拉坐在地上的阿萍先生：「我們去吃飯，吃完飯再玩。」

老莫看到崔茵寧，神情有些局促，拿著鍋鏟：「你們先吃，我再炒個青菜。」

崔茵寧有些茫然，木偶一般，任由線牽扯，動作生硬呆板。不過大家都不在乎，氣氛熱烈得過年一般。崔茵寧想其實她家人、阿萍、老莫牽在一起，是因為她呀，為什麼人們都忘了這個事實。（二二）