學生們很快就聚攏來。院長氣急敗壞：「不成體統，虧你還是個人民教師！」

華悅咬牙把脖子往套裡一鑽。院長大叫一聲，急忙抱住她雙腿，哀求道：「華老師，我們剛才還誇你懂事來著，怎麼一會兒就這麼不像話了呢！一哭二鬧三上吊，這是鄉下潑婦的招數，你是個有臉面的知識分子，怎麼能做這種沒臉的事呢？」

薛文婧跌跌撞撞地跑過來，趕走學生，大怒說：「華悅，我命令你快下來，虧我們這麼愛護你！你連基本做人的道理都不懂了！不看看現在是什麼時候，你的這些行為，可以按照瀆職處理！」

華悅居高臨下冷笑說：「薛文婧，你好意思說瀆職。我就想問問，前兩天我們班有學生發燒。國家明確規定，有發燒的必須上報！我給你打電話，你怎麼說來著，你說這事和你沒關係。相比我這個不值班，你這是不是更瀆職？我這裡通話錄音都存著呢！」

薛文婧氣得胸脯起伏不定，轉身就走。華悅對院長說：「咱們豁出去鬧一鬧，誰的屁股都不乾淨。市裡明著說所有學生禁止出入校門，可咱們學院晚上總有人偷偷跑出去。你做為直接領導，這算不算瀆職？」

院長臉色鐵青，揮手趕走了所有看熱鬧的人，把華悅帶回屋裡坐下。院長關上門窗，慢慢地對她說：

「華悅，我做為長輩，和你說幾句心裡話。你認為自己委屈，所以到我這裡大鬧，這麼做實在是得不償失。做人沒有不受委屈的，我今天能坐到這個位置，你知道我受了多少委屈、替領導背了多少黑鍋？我知道你肯定是被人挑撥了，至於挑撥的人是誰，我也心裡有數。」（七）