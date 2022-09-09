卡羅來納之夢（三三）

林靜於是跟著女招待，看她怎麼做。客人進來，先拿菜單給他們看，點了哪個，就讓那人指出來，然後她把號碼報給後廚。很快人多了起來，女招待說：幹餐館就這點兒不好，要嘛不來，要嘛就一下來一堆人，弄得你手忙腳亂。把這個訂單交給裡邊。她交代道。

林靜連忙把她寫好的單子拿到後廚。不久，叮噹一聲響，林靜還不知道怎麼回事，女招待忙得不可開交，她到後廚想看一下，菜是否好了。那廚師大聲道：你的菜已經好了，剛才鈴聲就是通告你好了。趕緊端上去，不然涼了！

林靜急忙把菜端到客人桌上，女招待也正好趕過來，說：這菜要配個炸春捲的，快去拿一個，就在旁邊的簍子裡炸好的。林靜又連忙往廚房奔去，找到炸春捲，放在小盤子裡正往廳裡走，此時已經人聲鼎沸，一片人影幢幢。她一眼看到老闆正朝著她走來，心想完了，他要是看到剛才忘了拿春捲給客人，肯定要批評她了。

她一個轉身，把春捲放到了褲兜口袋裡，再轉身，老闆已經站在眼前。怎麼樣？他問。哦，還好。林靜道，直覺著褲兜口袋裡的春捲燙著大腿火燒火燎。老闆終於走過去了。

到了晚上客人都散了，幾個人坐下來休息。林靜才看到老闆娘出來，給大家炒菜吃飯。她看起來很年輕，二十幾歲的樣子，挺著大肚子，兩手撐著炒勺，一邊炒、一邊說，他們有個朋友的店又給黑人 劫了。夫妻外賣店，董老闆，他們都認識的，也是福建人。晚上要關門了，一個老黑拿著槍進來，指著董老闆說：把錢交出來。（三三）