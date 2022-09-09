朋友說：「尚榮跟你彙報了？」

崔茵寧苦笑：「他怎麼會跟我彙報？要彙報也是他的現任老婆。」

老媽說：「還算有點良心，還記得他有個兒子。」

崔茵寧的心因為那句話又沉入了谷底，她和尚榮，十年的感情，就這樣煙消雲散了嗎？存錢事件不久之後，崔茵寧收到尚榮的電話，問可否帶浩浩出來見一下？崔茵寧問他的打算，其實崔茵寧已經冒出了好些個念頭，去坐郵輪，或者去迪士尼樂園 。

不過尚榮的提議是：「帶浩浩來拉斯維加斯吧！」

崔茵寧聽到，差點給自己的口水嗆著。拉斯維加斯是賭城 ！浩浩的年齡又進不了賭場。難道讓天天瞪眼看沙漠。

「這裡面肯定有貓膩，正常人的思維都不是這樣的，帶五歲的孩子去賭城？」阿萍直接喊著說。

「那你說他不想見浩浩，為什麼要裝模作樣呢？」

「避人耳目，為了不讓人知道，他是去見兒子了。他要見兒子唯一不開心的，應該是他現任老婆。如果我沒有分析錯，他應該是不想他老婆多想。估計他老婆看到他轉了那二十萬，已經跟他天翻地覆地鬧了。」

崔茵寧的心給浸入冰水。阿萍的話是唯一可以解釋得通尚榮怪異行為的。

尚榮再打電話過來，崔茵寧惡狠狠地說：「你要看他，就到我們這裡來，我們又不是搬去了月球。」

電話掛了之後，尚榮從崔茵寧的生活又消失了。這次很徹底，連朋友都不傳遞他的信息了。崔茵寧終於接受尚榮成了永遠的過去式。

8

下班回家的時候，崔茵寧發現秋天來了，天黑得早了。美國一直實行夏時制，說是為了可以多享受陽光，不知道多少人因此得到了陽光的撫愛？（二一）