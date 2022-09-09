院長不滿地瞪了蔣伯舟一眼：「這個……我努力吧，我盡量努力。」

華悅站起身，向三個人鞠躬：「謝謝你們！」

三個領導互相看了一眼，誰都沒有接話。

打發走所有人，院長躺在椅子上長吁短嘆，忽然胸口莫名地一陣隱痛。看到華悅哭得梨花帶雨，院長突然想到自己當年也是這麼過來的。剛入職時什麼都不懂，被人欺負得暈頭轉向，慢慢就學會了怎麼去欺負人。歲月就是輪迴啊！

院長摘下眼鏡閉目養神，一眼瞥到了桌子下壓著的幾張團體合影。最早的一張是剛入職時候拍的，自己站在最後一排，傻傻地笑得很天真。慢慢自己的位置越來越靠前，直到坐在第一排正中間。而原來那些在第一排就座的人，如今大都已經塵歸塵、土歸土，不知一縷青煙飄向了何方。院長感到不寒而慄，起身準備多穿件衣服禦寒，突然看到華悅站在門口，繃著臉一言不發。

天近傍晚，晚霞絢爛。華悅身材高䠷，穿了一身的黑色勁裝，整個人如同英姿颯爽的女俠。院長愣了好久，才招呼說：

「有事嗎，華悅，進來說話！」

華悅緩步走進來，臉上全是剛毅果敢之色。她手裡抓著一團麻繩，揚揚手把繩子扔到了門柱上垂下來，再結成一個死結。院長目瞪口呆地盯著。華悅搬來院長的座椅站上去，雙手拉住死結撐開。院長醒悟過來，臉色大變，質問她：

「你想幹什麼？」

華悅淡定地說：「沒啥，被你們欺負得不想活了，我要吊死在這兒。」

此時人來人往，院長冷汗涔涔，顧不得男女之大防，上前就抱住華悅，小聲哀求她說：「進來說、進來說。」

華悅大聲叫道：「進去說什麼，怎麼處分我嗎？」（六）