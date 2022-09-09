阿尼默／圖

在他嚴謹人生裡，少數幾次情不自禁的痛哭流涕，西行九死一生後在異地遇到的漢僧，相擁而泣的淚水，千轉百迴才抵達菩提迦耶的淚水，聽聞恩師戒賢離世的淚水，愛徒辨機被處死的淚水，於今乾涸淚水已回歸天荒地老。或有淚未流的大悲，知遇之恩的唐太宗往生，陪他取經落難的人與馬匹，哥哥長捷法師的圓寂。佛不說死亡，而說往生，佛不說離世，而說離宴，佛不說逝去，而說圓寂。

新字、新詞由他嘴巴吐出，從此光耀漢地。

死亡的星塵，死亡也依然閃耀，只是人們見不到那微光。紅塵如艷麗朝霞，譯畢《大般若經》，自知俗緣已了的雲遊僧站在花園望著星空，譯經院燈火仍通明，他甚至聽到抄寫經論的窣窣細響。

他聽了四十年，比起塵劫沙數，四十年如轉瞬。他相信唯有經典可以抵擋時間鏽蝕，不被層層疊疊的更迭浪潮吞沒。七十五部、一千三百三十五卷，首次被他吐出的文字蔚為一座藏經閣（只是他當時看不見藏經閣經過時間，終將供給了灰塵。經文往後將長滿荒煙蔓草，後代人只取他千，卷之一瓢就已然沒時間閱讀了）。

須彌與芥子

長安夢華錄，這夢是一場影響千古的繁華，佛學盛典。

不願枯守僧院，此去雲遊世界，從沒想過人生最後的二十年，被圈困在譯經院。年輕時的那一場出走，時間軸線畫在公元六二九，彼時新皇太宗才上位三年，貞觀之治尚未開顯。他只好私自出關，違反禁令西行，漏夜祕密離開中土前夕，他曾來回走在長安街頭，看著長安生滅，長安人來去。

怎麼時間就像吹一口氣就飛過了，連雲遊路途的各種九死一生的劫難，都恍似一場夢？

冬風吹過了回歸線，永劫回歸，二十年囚在譯經院的方寸之地，他的目光只有佛經，對比於往昔近乎二十年的西行取經遊歷，猶如須彌與芥子的對比。但他知道真正對比的是藏經閣，眼前這上下無邊的文字般若才是他的世界，攀爬的須彌山。

般若，超越智慧的智慧，找不到對應的漢字，故不翻譯，他嚴格謹守的四不翻。

為救度眾生而將自己成佛時間延後的菩薩，而他自知死期已到，不能再延後了，他望著滿牆未完成的梵文經書。他擔憂，但瞬間又放下，譯經院人才濟濟，想到這裡，他微笑了，聽見玉華寺敲更人突然高聲誦出《心經》，色即是空，空即是色。

時間彷彿已然遙遠，年少曾在蜀地救過的那個身染臭瘡的乞丐所回報他的梵文經典，經題加內文兩百六十字，無一字能減、無一字能增，販夫走卒都能朗朗上口，但真能讀懂這集六百卷經典之心中心要精髓者幾希。

他慨嘆之餘卻又自我安慰，紅塵不留他，至少文字留下。

《心經》救過他，他想起那場幾乎索討他性命的西行取經的沙漠飢渴，觀自在的楊枝淨水灑醒他上路，度過險惡，直朝佛國奔去。但這一切都要落幕了嗎？愈涉愈深的沙丘、愈行愈峻的高山，如夢中之夢遙遠了。眼前慢慢透亮的晨光，花影搖曳，初春三月，佛來接他了。

在看見佛之前，他看見了許多人，這人生路上許多幫助過他的人。六道有情，那些曾經一路為他的取經之路而死傷無數的生靈，那些不知名的商旅、那些有聲名的國王、那些販夫走卒、那些幫他馱經回返的馬匹……菩薩的蓮花座等他上座，他明白沒有眾生，就沒有菩薩，眾生依怙菩薩得救，菩薩也因眾生成就。

這近在咫尺的蓮花座，必須一步一跪，行過髑髏地，才能抵達。

多年後，這個被唐中宗追諡為「大遍覺」的他在闔眼前，回想他人生遭逢過的所有生靈們，一一唱名的生靈們，微笑回應他的初心與明白，裝著他整個宇宙的心。

佛經即眾經，一切經，大藏經。佛是眾生，眾生是佛。佛是過去人，人是未來佛。

麟德元年二月五日夜半，圓寂。半世雲遊、半世譯經，半生移動、半生定點，如他曾對玉華寺僧眾所言：「玄奘今年六十有五，必當卒命於此伽藍。」

臨終前，即將上位菩薩的他逐一列表要感謝的功德芳名錄，他倒帶回想此生相逢的眾生，要慧立逐一筆錄，且特別叮囑，筆錄語詞語感要保有一種中性。並再三提點書寫他的部分莫有溢詞之美，只須陳述。慧立點頭，但心裡想的卻是當然要讚嘆師父、感恩師父，何況師父一生如史詩，根本超越語詞。

十二點夜半鐘聲一敲，菩薩蓮花座等他上位之前，蓮花座下開出的是無盡眾生的骷髏頭。

時間一路倒退回胚胎，僧回母親的子宮。

沒有眾生，就沒有菩薩。

佛說：「吾道弘大，合眾為一。」（佛說海八德經）

僧之路，生之路。（下）