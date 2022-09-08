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從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

卡羅來納之夢（三二）

凌珊

除了一個臥室，就是緊連著的廁所和廚房。廚房也只夠一個人轉身，跟國內的樓房陽台接出來的炒菜地方大小差不多，可以看到樓下的景色。就這樣的一間房，要月租兩百五十美元。白人房東老太太，見林靜學生樣一無所有，就送來了一張圓飯桌，配兩把椅子，隔天又送來一個檯燈，再加上韓風弄來的床墊和書桌，布置一下很有家的氣氛。

韓風四下望著說：不錯，像個家了。

林靜知道他還在等手續，妻子、女兒的申請到現在也還沒有消息。

附近的幾個人都趁著寒假，去中餐館打工掙外快了，林靜也躍躍欲試。打了幾個電話，新開的那家China Town給她回了話，讓她去見工。

韓風就說：那你可小心，聽說那老闆離婚不久，回福建老家娶了個新娘子，給他做幫手。招人都是只要女生，男生不要。沒看我們這些人打電話，也沒有工的。

第二天，林靜去到這個叫中國城的中餐館，看著不起眼的門面，裡面倒挺大，就是有點兒黑乎乎的。老闆看上去四十幾歲，說話像抽菸人的聲音，頭髮耷拉到前額，臉也瘦得像吸大煙的，說話面無表情。

老闆對林靜說：你現在就開始吧，給客人點菜，菜譜英文你都懂的。進後廚只要報號就行了，比如Moo Goo Gai Pan，你就叫七號就行了。然後老闆又領著她去後廚看看。林靜對這些都很陌生，也不知道他說的這個蘑菇Gai Pan是什麼菜，更別說後廚那些掛著鍋碗瓢盆叮噹一串後面的廚師，誰是誰也分不清。

老闆說：你可以先看看。指著幹活的一個女招待叫了一聲，說，跟著她就好。（三二）

中餐館 房東

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