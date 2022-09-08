崔茵寧心疼地抹去浩浩的眼淚，把他抱進臥室。身後老媽的聲音響起：「這日子是沒法子過了。」

老媽說的時候可能一時心頭氣起，崔茵寧聽來卻是蓋棺論定。因為相愛才選擇做的夫妻原本以為是世上最牢不可破的關係，其實如紙片一般易碎。相愛無非只是說明婚姻的序幕很好，不代表就會有花好月圓的美滿結局。自從簽字那一刻開始，尚榮跟她的關係退回到了陌路。這一點由於她的職業，她知道得更加清晰。

尚榮只帶走了換洗的衣服和車，留給崔茵寧的感覺好像是他去出差，過幾天就會回來。事實上從那次吵架之後，他就從來沒有回來。

正式離婚後，尚榮打過好幾次電話要來看浩浩，老媽三言兩語就打發了。掛了電話，老媽惡狠狠地說：「休想！」說完後不過癮似地又添加了兩字：「做夢！」用力的程度讓人感覺那些字若砸地上，肯定是大坑。

不知為什麼，崔茵寧很開心老媽這麼做，或者因為自己提離婚，尚榮連裝模作樣的挽留都沒有。他父母打電話來，問了一下情況，連基本的安慰話都沒有說，把婚姻大事的自主權，交給了當事人自己。

浩浩如今是他們唯一的牽連，崔茵寧並無意用浩浩做籌碼，相反她心底期望浩浩可以如常享受父愛。可尚榮一家的做法欺人太甚，不禮尚往來都感覺對不住人家。

崔茵寧南下之後，尚榮除了有一年往他們之前的共同帳戶打了二十萬美金，從沒有任何信息。崔茵寧一直和紐約的朋友有聯繫，所以輕而易舉地知道尚榮再婚，生意不順。她一直默默無語地聽著，後來有次朋友說尚榮開始發財了，她道：「我知道。」（二○）