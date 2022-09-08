華悅咬著牙說：「食堂。」

院長痛心疾首地搖頭喟嘆：「錯！你應該看到的是我們飽受瘟疫蹂躪的國家！這個時候，別說我們是人民教師，就算我們是一個普通老百姓，在國家危難的時候，也會打起十二分精神，百分之二百地完成自己的工作！」

院長的聲音激昂起來：「可你呢，在這樣的時刻，在國家最需要你的關鍵時刻，你做為一名人民教師，連自己的崗位在哪兒都不知道，這和情報員丟了信、哨兵丟了槍，有什麼區別！放在戰場上，這是要上軍事法庭判刑坐牢的呀！」

華悅大哭起來，如此大的帽子，讓這個初出茅廬的女孩子心驚膽寒，戰慄不已。院長擔心自己用力過猛，急忙向薛文婧使個眼色。薛文婧扮演白臉的角色，上前摟住華悅，埋怨院長說：

「華悅也不是故意的，現在境況這麼亂，誰腦子裡能記住那麼多事。華悅你別傷心，人出個錯都是在所難免的。咱們這麼好的小姑娘，不可能出個錯就不讓人活了。你放心，我們會據理力爭，幫你爭取最好結果的，是吧？」

這個「是吧」是說給院長聽的。院長抿了一口茶，緩和口氣點點頭說：「華悅，你的工作表現和工作熱情，其實我們都是看在眼裡的，認真、細緻、承擔了大量的瑣碎事務。你放心吧，我會盡我一切能力幫你辯解。」

蔣伯舟聽著兩人的雙簧，看到華悅哭得淒慘，實在於心不忍，突然插了一句話：「院長，華悅是我們系的人，我要幫她說一句話。這次事件的處理，不管是什麼結果，都希望就此打住，絕對不能入檔案。華悅還小，將來的路還長，你要是讓她背著一個處分，那還不如把處分給我呢！我都四十多了，不在乎這個！」（五）