阿尼默／圖

每個人都心懷久仰，想聽聞他遠遊異邦異地的故事，也想一睹他的廬山真面目。他是天仙？他是猴精？他是不死九尾狐？他有千里眼？他有四隻手？他有八隻眼？他怎麼可能一個人穿越最冷、最熱的兩極枯山荒地？

看著故里人的臉孔神色透現出的各種複雜心緒，他聽見許多耳語私語，彷彿在說著，這樣瘦弱的身軀竟能從長安走到天竺（那時印度 之名還沒被他正名），真是奇啊！原來他長得和我們都一樣啊，兩條腿、一雙手。沒有信仰的人，難以想像大信者如何天啟之路。而信心是無法被看見的，他想著也微笑朝人群彎身回敬。英雄式的歡迎，恰恰是他不需要的，他急切又不安地想，見到太宗之後，是否可以如願翻譯佛典。長安市民肅立道旁，焚香迎接，許多寺院住持與僧人也在其中，一時之間僧俗如雲。

他聽見街上有高昌樂，讓他想起情義至深的高昌王麴文泰已無緣再見。

如夢似幻，他不禁蒙生這奇異之感。等待入城，久違的長安，等待的譯經院，橫空出世的佛經等待被他的舌頭吐出，譯下千卷般若。

雲遊僧的人生盡頭，就是為了這個，除此無它。

臨終之眼

攝受如是，廣大果報，專為利樂，一切有情，

於諸有情，能捨一切，內外所有。

──《大般若經》

譯畢千卷，轉眼是臨終之眼，兜率天天人來接他的影子飄過窗前。

弟子在旁，他將閱畢的經文交給慧立，他眼睛裡倒映著最後的譯經文字，嘴裡喃喃念著「能捨一切，內外所有」。

《大般若經》陪他西行返回長安的第一夜。當時他還不知道，這部經在二十年後，也將陪他離開人間的最後一夜。

示意慧立可以離開。

二十年不知外界繁華生滅，一心都在眼前的經書。囚在譯經院，文字般若璀璨卻照耀不了人心。身後的長安城，載歌載舞、夜夜笙歌，誰要讀他翻譯的佛言佛語呢？望著率眾星而來的黑夜，他嘆了一口氣。

自他歸返，沒親履過長安市，但從弟子們的耳語知道，這漫漫絲綢路早已微縮一座長安城，琵琶橫笛、羯鼓伎樂，還有那些華麗的月光杯、波斯毯，都飄在夢中雲端 ，彷彿是他過往在東西市學胡語異語的擴大了。隨想像與嘆喟而來的是，他彷彿聽見佛說，死亡伴隨新生，伎樂往往隨千佛起舞，魔與佛一念之間、一線之隔。僧莫憂、僧莫愁，安住你即將歸返天庭之路。時間不多了，一世為取經雲遊須彌，一生為譯經口說不斷，此刻你得將心納於芥子方寸，靜默再靜默。

預知死至。

他一個人獨坐經前，望著翻譯未竟的經文靜默心想，只能留待後人了。他知道這是最後的字句了，轉身離去的慧立打開門，門外敲更人的聲響彷彿敲出了飛天仙女的舞踏，印度西塔琴的弦音在風中飄盪，他聞到音樂中滲著檀香與花香與獸畜混合的氣味。他彷彿聽見屈支樂與高昌樂，十部樂曲昂揚著玉女 弄杯、七夕會。屈支、龜茲，他也將隨鳩摩羅什尊者的腳步了。

等待他的佛

長安都城，正是從這裡，年輕的僧人玄奘，踏上了前往印度的旅途，尋求原典真經與佛法。法，佛的教義，如何成佛的方法。所有的經典都已經馱在馬背上、所有的佛像都已經在馬車裡，但為何他感到有點如夢似幻？

現在他又回到一個人的房間，等待他的佛，佛長什麼樣子？他有把握臨終見佛，還是沒有把握？那一夜，他往牆上隨手取一部經，《大般若經》。

當年他一個人在護城河外的官員宿舍，等待明朝要召見他的太宗，那竟已是二十年前的事了。

恆河邊那些塗灰的臉孔朝他夢裡奔來，其中有一人竟是過世已久的太宗。他笑問皇帝，何以作此打扮？太宗笑言：還不是因為你的《西域記》，讓我魂遊神往不已，竟也跟著西遊。突然河邊冒出一堆賊匪，準備綁架太宗。他喊著皇上小心，一轉頭卻見是自己在恆河被土匪綑綁，準備獻祭火神。

印度，取經的心靈原鄉，也是他將天竺正音成「印度」，「印度」這兩個字從此生根。

故人入夢

五年的玉華寺，他的故交太宗皇帝入夢多回，他就在玉華寺送走太宗的。現在他也要在玉華寺畫下人間句點，換太宗來送他。他醒過來，發現自己不知何時竟入夢連連，他知道這是離開人間的徵兆。他已無夢多年，就是有夢，也都是手中正在翻譯的文字在夢裡斤斤計較。

幾日前，他去探望他親手漆造的兩百尊佛像，跟佛像道別。當他知道自己行將圓寂時，便婉拒弟子要他再譯另一本佛經的要求。「死期已至，勢非賒遠，今欲往蘭芝等谷禮辭俱胝佛像。」門人僧眾聽了，彼此相顧，不禁潸然淚下。

很多年來，他一直都是打坐入睡。那是在那爛陀養成的習慣，那裡的學生宿舍高度、寬度只容半身，上下四方就是一個打坐空間。當時他一坐五年，卻彷彿一坐萬年。（中）