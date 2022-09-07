卡羅來納之夢（三一）

接下來舞會開始了，那麼亮的燈就開著跳。因為沒有設施準備，一個開關，要關就成了漆黑一片。所以跳著舞的各人臉上的表情，也都是太陽底下一樣地光照著。好在誰也不在意彼此，只是聽著那伴奏，曲子還是熟悉的校園歌曲。

戴維來約舞，林靜跟他跳了一曲。之後老田也來約舞，讓林靜一愣。起舞的瞬間，想起從前在國內的日子，其實也不過幾個月而已，為什麼卻遙遠得彷彿無邊無際。

老田一張口說話，也讓林靜嚇一跳，一種奇怪的味道傳過來。剛才戴維身上，她就聞到了一股味道，現在這樣真是不接近不知道是有這個問題的。

韓風說，黑人 身上有味道，沒看他們整天灑香水。老美也一樣，所以他們一大早就洗澡。因為牛奶 啊奶酪這些東西，就是有味道。比如回族吃牛羊肉，就會不一樣。

林靜聽得似乎有道理，又不完全如此。中國人不在意這些，她也是到了美國才發現。因為有比較，就像蘇月喜歡做蛋炒飯，炒起來滿屋子雞蛋 味。等人走了好久，屋子裡還弄得像餐館一樣，到處飄著蛋炒飯味。

林靜有時候想，老美喜歡吃三明治，毋寧說是怕飯菜的味道？文明過後這些表層的東西，似乎超過了事物本身的境地。誰知道呢？三明治的確快捷方便，文明環境，包準不會留下味道的痕跡。倒像是世界大同的結果其實是味道的融合，蛋炒飯味、咖哩味、起司味，林林總總，最後就像是味道來此聚會。

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寒假了，林靜開始找房子，因為蘇月要畢業了，退房。韓風跟著她一起去看房子，還是選擇學校附近的，樓上的一個亭子間一樣的房屋。（三一）