阿萍翻翻眼睛：「你們文化人想得就是多，誰還沒有氣急失控的時候，再說你媽成天那樣的嘮叨人家。」

「我媽再怎麼樣，也是千山萬水來幫我們帶孩子。他父母是不嘮叨他，還一天到晚對他引以為傲，可他父母捨不得提前退休 過來！」

阿萍笑了：「我哪裡說得過你，大律師，我只是告訴你，要離婚可得想清楚。你是拖著孩子的，將來再找……」

「將來的事情將來再說吧！」崔茵寧嘆著氣。

是不是一定要離婚？崔茵寧本來不確定。好像沒有別的選擇。因為她不提離婚，事情就會僵局。

當時那記耳光才落下，崔茵寧的父母已經圍了上來，對著尚榮左右開弓、拳打腳踢。本來安靜的浩浩又嚇哭了。

崔茵寧跟父母說停手，老媽說：「你閉嘴，現在是給你討公道！」

尚榮不敢還手，屢屢躲閃：「好了，你們再不停手，我報警了！」

這話對老媽無疑火上澆油：「報啊，你報警讓警察 來評理。這麼好的老婆你居然動手打，還當著我們的面，讓警察抓你去坐牢。」

尚榮真的衝過去，拿起電話要打。

崔茵寧又急又氣，看著不明就裡還慫恿的父母，她真不知說什麼合適。真鬧到警察來了，後果就有可能演變成無法收拾的局面。父母只是探親簽證短暫拘留，這鬧得有案底了，到時申請綠卡 麻煩就大了。

她拚了命地撲了過去，奪過電話，滿臉是淚地喊：「尚榮，你還是人嗎？今天是浩浩周歲生日呀！」

尚榮被崔茵寧叫醒了一般，他奪門離去，跟崔茵寧期待的，即刻收拾場子、道歉，大家開開心心繼續給浩浩過生日天上地下。

尚榮離開後很安靜，浩浩帶著眼淚睡著了。（一九）