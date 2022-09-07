院長接起電話，果然是領導要求處分相關責任人的指示。放下電話，院長面色沉重，指節不斷地在桌上敲打著。薛文婧揣摩著院長的心思，小聲說：

「華悅好像不是通過什麼關係進來的吧？院長，我其實在想，這件事跟我們三個有關係嗎？學院安排好了值班，華悅沒有去，難道這責任成了我們的？我們總不能把她綁著送到值班室吧？」

院長沉吟著不說話。蔣伯舟心中不忍，低聲嘟囔說：「華悅才剛剛參加工作，這一下撞在槍口上，不知道會不會對前途產生影響。」

院長嘆氣說：「爹死娘嫁人，誰的責任誰來扛。這個時候也考慮不了這麼多，聽天由命吧！」

院長打電話把華悅叫到辦公室，三個領導都沉默著喝茶。終於院長咳嗽一聲說話了：「華悅，昨天晚上值班，為什麼你沒有來呢？」

華悅圓睜著一雙美目，分辨說：「值班？誰值班？從來沒人告訴我要值班啊！」

薛文婧把值班表和市委文件遞給華悅：「這是咱們在學院大會上宣布的，你怎麼一點都不留心呢？如今捅了這麼大的婁子，可怎麼辦！」

薛文婧把市委領導暴怒的事情講了一遍，一字一頓說：「值班可是我們在大會上宣布過的內容，開會的時候，你肯定走神了吧！剛才市委領導打來電話，要求嚴懲相關責任人，院長求了半天，也沒什麼用。市委領導說了，關鍵時期的關鍵事件，一定要責任到人，從重處罰！」

華悅到底是維京海盜的後裔，骨子裡的叛逆被攪動起來，跳起來大聲喊：「都沒人通知我這件事，憑什麼處罰我！」

院長臉色陰沉，拉著華悅來到窗前，讓她向外看：「華老師，請注意我現在是叫你『老師』。我問問你，你看到了什麼？」（四）