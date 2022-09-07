阿尼默／圖

過了這一夜，雲遊僧將轉成大譯師。

他看見他的世界即將微縮成方寸，後半生將如一棵樹木被釘在譯經院。

困。

貞觀十九年正月二十日，雲遊僧四十六歲，終於結束了十七年的風塵，他抵達了京城西郊。

徒步萬里攜回原典，大師已然返抵國都，消息立刻傳了開來。一時之間長安城內口耳相傳，期盼欣喜目睹與好奇者絡繹於途。京城人奔相走告，為爭睹傳說的雲遊僧丰采，竟至萬人空巷，發生了可怕的踩踏事件。大師即將到來，致使京城連續五日，士農工商各行各業停止了各自的工作。

京城得派出禁衛軍沿途維持秩序，官府深怕擁擠窄小街道再次發生踩踏事件，於是派人先抵驛站，勞煩他避開人群，在漕上驛站安歇，緩些進城。

於是他在長安城外的護城河邊暫宿一宵。他靜悄悄地獨坐在一個屋子裡，異常安靜地在屋內，感覺有點如夢似幻。他的安靜對比著京城人潮湧現街道的熱絡之情。

長安曾是他離開的起點，現在也成了他回返的終點，他知道自己的色身終將在長安長眠，靈魂將往解脫天去。

前半生雲遊，後半生禁錮，為佛、為眾生。

從長安，年輕僧人踏上了取經之途，法佛教義、成佛之法，所有取回的經典都已馱在馬背上，所有的佛像都已安置馬車裡，如此真實。但為何這一夜竟讓他感到如夢似幻？一切都在等待完成，佛菩薩為他一生所寫的劇本，來到了後半部。

一切的發生彷彿都早已被設定，只待時間經過，等待被完成。

他遠遠超乎世人對他那走過近二十年雲遊人生的了解，他如大海，世人卻以一瓢丈量。

回歸故里，玄奘是他最初之名，也是最後之名。

一宵孤獨，最後一個人的夜晚。歸國，此後他再也沒有一個人，即使一宵，總有人盯著他，背後總是走動著無數的眼光。

因為知道過了這一夜之後，往後未來的每一天他都將被人環繞，他格外珍惜此夜，此夜就是西行十多年的總結。如寒蟬十七年客居地底，只為騰空出世，仰天驚鳴。

此夜，生命裡從無有過的靜，那般奇異 ，讓他想起昏倒近乎渴死在沙漠的那一夜，有個聲音喚著他起來，你必須往前走。那個荒漠裡的心靈暗夜、失卻水囊和昏厥在漠地的瀕死危機，來救援他的觀自在菩薩摩訶薩、引他找到水源的那匹馬、這一路死傷無數的人馬，他日夜為他們誦經。

點起燭火，打開一路陪他向西行的經篋。竹篋傷痕處處，每一道痕跡都是佛語苦路。分秒都不浪費的他已經開始想著，該如何進行翻譯經典的工作。翻譯經典的順序還沒想法，但唯一確立的是不讓經典蒙塵。

隔日，他輕輕闔上暫住一宿的地方官邸，徒步在清晨的護城河旁。八水繞長安，萬戶擣衣聲，他閃過這句話時，深深吸了口寒氣。離開長安的空氣這麼多年，每一口氣都是往事幽魂，如夢似幻，前塵揚灰。

河流側畔環繞著平坦的四周，連綿不斷的平原，地勢高且開闊。長安市外郊區以往他就從不曾瀏覽過，最多是徒步離城時的匆匆幾眼。

初回長安的時間正月二十四日，公元六四 五年，長安一年最冷的月分，天氣晴朗，但卻是零下十幾度的冷冽。他仰頭吸了口大氣，久違六千多個日子的寒風，熟悉到骨子裡的故里，街上小販冒煙的煮食氣味，和過去他每一步都是用九死一生換來的印記，如此迥異卻又和記憶最深處重疊。

走著、走著，聽到後面有群人氣喘吁吁追來，敦請他上轎當車。他說還是徒步，徒步是他最擅長的。

他返抵國門最先遇到的人不是太宗，因太宗正好在洛陽御駕東征，故特敕京城留守的左僕射梁國公房玄齡安排觀見他的事宜。房玄齡聞雲遊僧已至，令右武侯大將軍莫陳實、雍州司馬李淑春、長安縣令李乾祐，火速趕到護城河邊守衛。同時通令城中各寺院，準備帳輿華蓋，架起幢幡，準備迎接經書、佛像的到來。

一時之間官署與寺院晝夜燈火通明。日才東昇，朱雀街匯集人潮，官紳士庶僧俗二眾，老少男女原地禮拜圍繞，焚香獻花，上百具彩轎鬥艷，如元宵燈會。

朱雀街南面大街，馬匹正背駝著他歷經險難才能帶回的佛陀舍利、佛像和經文。馬車在他的前方移動成一條莊嚴的佛字，每一本晃動的經書都彷彿閃出一道道光芒。二十匹馬，榮耀四方。馬是他最好的朋友，厥功甚偉的聖獸，引他穿越沙漠、攜他找到水源、載他取回經典。

由朱雀街馳往弘福寺，雲遊僧的萬里長征微縮成數十里之路，御林軍開道。忽然見天空飄來五彩祥雲，鬱鬱蔥蔥，一掃寒氣。

兩岸的夾道者，有的是在他離城後才出生，有的人在他離城後已老去，今日狹道相逢，他知道不是為了佛，而是好奇他竟然可以安全歸返，好奇他究竟是否長出三頭六臂，是否擁有飛天的翅膀，否則何以踏行千里，穿越高山、跋涉沙漠。（上）